‘Absolución’ y ‘En una habitación ajena’: los 2 mejores libros entre ficción y realidad de este otoño

‘En una habitación ajena’

En una habitación ajena narra la vida de un joven solitario que recorre Grecia, África oriental y la India. Emprende su camino sin tener claro qué espera del viaje, pero con la convicción de que no quiere volver a su país, Sudáfrica. Así, decide dejarse llevar y seguir los pasos de la ruta de otros viajeros que va conociendo durante su peregrinación.

Con su particular forma de contar las cosas, Damon Galgut transita entre la ficción y el recuerdo, y consigue lo imposible: que una narrativa en apariencia desordenada se convierta en un relato de autor. Galgut se permite, incluso, el lujo de no poner nombre al protagonista, y lo cierto es que el lector tampoco lo echa en falta. Así, logra convertir En una habitación ajena en un relato sobre el desarraigo que siente el joven, que prefiere habitar, sin rumbo, habitaciones ajenas, compartidas con desconocidos. Pese a ello, el personaje principal no se convierte en ningún momento en una personalidad distante. De hecho, sus sensaciones se convierten en las del lector, que acaba envuelto en una narración perturbadora.

El encuentro entre el viajero de Sudáfrica y el primer chico con el que comparte habitación, al que se refiere como El alemán, es sólo una pequeña toma de contacto. Aun siendo una relación embriagadora, la trama de En una habitación ajena va cobrando intensidad a medida que pasan las páginas, hasta la última. Una vez que se cierra el libro, es casi imposible hacer balance sin dejar reposar la historia para asimilar la mezcla de emociones que provoca -rabia, nostalgia, compasión…-, entre las que impera una de manera especial: el desasosiego.

Mientras que deja que sea el azar quien decida su camino, el joven solitario adopta diferentes roles, desde el del seguidor hasta el del cuidador, pasando por el papel de amante. Todo ello hasta comprender que sólo el encuentro con los demás le permite seguir existiendo, a pesar de la complejidad de las relaciones humanas.

«Él sólo está de paso. Tal vez el horror se perciba con más facilidad desde casa. Eso es a la vez una redención y una desgracia, él no lleva cargas morales abstractas, pero para él esa ausencia la simboliza la sucesión de anodinas habitaciones de mala muerte en las que duerme, noche tras noche, siempre distintas pero, en cierto modo, siempre la misma».

El libro de Damon Galgut, reconocido como «un maestro de la tensión psicológica», ha sido calificado por la crítica como «una creación asombrosa con una escritura evocadora e inquietante» (The Guardian); una historia «aguda, bella y perturbadora» (The Times); «una potente meditación sobre la relación entre el viaje, el amor y un yo errático» (Financial Times) o un libro «soberbio» con el que el autor «ha abierto un camino nuevo y ha elevado su escritura a otro nivel» (The Observer).

Con su anterior novela, La promesa, Damon Galgut (Sudáfrica, 1963) ganó el premio Llibreter y el premio Booker, uno de los galardones literarios más prestigiosos de habla inglesa al que ya había sido finalista con El buen doctor y también con En una habitación ajena.

‘Absolución’

La ganadora del National Book Award y varias veces finalista del premio Pulitzer regresa a las librerías españolas con Absolución, otro bestseller de The New York Times de Alice McDermott.

«No te imaginas cómo era. Para nosotras, me refiero. Para las mujeres, las esposas (…) De una cosa estábamos seguros, al mirar hacia el futuro: no queríamos vivir la misma vida que nuestros padres. Y entonces la vivimos».

En esta ocasión, Alice McDermott aborda una perspectiva diferente de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, la de las mujeres, a las que se situó en la periferia de la guerra y la política. Lo hace con su habitual delicadeza a través de dos personajes, los de Tricia y Charlene. La primera es una joven que trabaja para la Armada estadounidense y se acaba de casar con un abogado que tiene una carrera prometedora; la segunda es ama de casa, madre de 3 hijos y tan guapa como intimidante.

Las dos forjan una frágil alianza en el Saigón de 1963, pero es gracias a la hija de Charlene, que retoma décadas después el contacto con Tricia, a quien el lector conoce el relato de la época y de la vida de estas dos mujeres en ese contexto: las ansias de ser madre de una y los esfuerzos de otra para mejorar las condiciones de los huérfanos en los orfanatos de la ciudad vietnamita de Saigón.

McDermott explora en «uno de los mejores libros del año», según Time, Esquire, Vogue o Los Angeles Times, la obligación moral y sus cadenas dentro y fuera del ámbito doméstico.

Absolución es, en definitiva, la vida de los expatriados estadounidenses en Vietnam a principio de la década de los 60, con la pérdida de la inocencia y el papel de Estados Unidos en la guerra de Vietnam como telón de fondo.

La obra es «cristalina, minuciosa», y está «magníficamente concebida y ejecutada», según The Washington Post. Es la «obra maestra» de McDermott, que «lleva cuatro décadas escribiendo una exquisita novela tras otra», valora Esquire.

Alice McDermott (nueva York, 1953) está considerada como una de las grandes voces de la literatura estadounidense. Entre los títulos más reconocidos de su trayectoria destacan algunos como Aquella noche, En bodas y entierros o Un hombre con encanto. Con las dos primeras obras fue finalista del premio Pulitzer y con la última obtuvo el National Book Award.