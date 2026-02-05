Tres libros muy populares que no puedo soportar

Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO hablamos de tres novelas muy populares, auténticos fenómenos literarios que, sin embargo, tienen una calidad artística bastante cuestionable. Sí, ya sé que me puede caer muy hate y que para gustos, los colores. Es sólo mi opinión pero a estos tres libros creo que les falta profundidad y les sobre, en algún caso, pretensiones. ¿Estáis de acuerdo conmigo?

‘La novia gitana’ de Carmen Mola (Ed. Alfaguara)

Sinopsis: Susana Macaya, de padre gitano pero educada como paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera. El cadáver es encontrado dos días después en la Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría tratarse de un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda. El asesino de Lara cumple condena desde entonces, por lo que solo caben dos posibilidades: o alguien ha imitado sus métodos para matar a la hermana pequeña, o hay un inocente encarcelado.

De resolver el misterio se ocupará Elena Blanco, jefa de la Brigada de Análisis de Casos, un departamento creado para resolver los crímenes más complicados y abyectos.

Opinión: La novia gitana ha sido tono un fenómeno editorial, el pistoletazo de salida de una saga protagonizada por Elena Blanco y encumbramiento de Carmen Mola, pseudónimo tras el que se esconden los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.

Entiendo que guste, es una historia potente, macabra, violenta y morbosa. Lo que me irrita es que creo que es una novela con un tufillo bastante misógino en el que se confunde poder femenino con masculinidad y ésta con mala leche. Las tres policías protagonistas, por ejemplo, son intercambiables: todas con cara de mala hostia y pocas palabras. Eso sí, ellos tienen más carisma y personalidades variadas. Por otro lado, la imagen que se muestra de la cultura gitana es a través de la mirada de un turista poco curioso. Y lo que es peor, la trama, al final, es absurda. La motivación del villano no tiene sentido. Esto es algo que, en la adaptación que se hizo para Atresplayer, se solucionó un poco.

‘El descontento’ de Beatriz Serrano (Ed. Temas de Hoy)

Sinopsis: El descontento es la historia de Marisa, una mujer en la treintena que vive anestesiada mediante orfidales y vídeos de Youtube para soportar las rutinas y pesares de su día a día en una agencia de publicidad. Tan solo acude presencialmente a la oficina para ahorrar dinero en aire acondicionado durante el sofocante agosto madrileño. Marisa odia el trabajo. Sin embargo, no puede dejarlo: le gustan demasiado las cosas bonitas.

Opinión: La idea básica y la campaña de marketing de este libro son estupendas. Cualquiera se puede sentir identificado con un protagonista que odia profundamente su trabajo. Hasta ahí, todo bien. El problema nace cuando lo que se escribe es profundamente superficial, cuando todo se basa en topicazos y cuando el lector es incapaz de entender o no juzgar al personaje principal. Creo que es la historia de una narcisista clasista que es incapaz de reconocer que necesita ir a terapia. Ah, claro es que si fuera no habría historia. Y lo peor es que pretende ser graciosa (la novela) y no lo es.

‘Alas de Sangre’ de Rebecca Yarros (Ed. Planeta)

Sinopsis: Violet Sorrengail creía que se uniría al Cuadrante de los Escribas para vivir una vida tranquila, sin embargo, por órdenes de su madre, debe unirse a los miles de candidatos que, en el Colegio de Guerra de Basgiath, luchan por formar parte de la élite de Navarre: el Cuadrante de los Jinetes de dragón.

Cuando eres más pequeña y frágil que los demás tu vida corre peligro, porque los dragones no se vinculan con humanos débiles. Además, con más jinetes que dragones disponibles, muchos la matarían con tal de mejorar sus probabilidades de éxito; y hay otros, como el despiadado Xaden Riorson, el líder de ala más poderoso del Cuadrante de Jinetes, que la asesinarían simplemente por ser la hija de la comandante general. Para sobrevivir, necesitará aprovechar al máximo todo su ingenio. Mientras la guerra se torna más letal Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto…

Opinión: Sí, sé que es un fenómeno mundial. Que los fans de este libro se cuentan por millones y que la gente se vuelve muy intensa con esta novela. Y ojo, soy el primer fan del género del romance fantástico (me encanta la saga ACOTAR) pero creo que Rebecca Yarros no sabe escribir. Eso o la traducción se ha hecho con IA. O ambas cosas.