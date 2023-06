Primavera Sound: conciertos cancelados por la lluvia y cómo pedir la devolución del dinero de las entradas

La organización del festival Primavera Sound se ha visto obligada a cancelar los conciertos previstos para este jueves, 8 de junio, debido a la previsión de fuertes tormentas. Así lo ha anunciado en un comunicado difundido a través de redes sociales en el que, además, informan de cómo se pueden recuperar estas entradas.

«Debido a las persistentes inclemencias meteorológicas vividas en las últimas semanas que han afectado a la reproducción del festival y ante la adversa previsión que se espera, con fuertes tormentas durante toda la tarde (…), la jornada del jueves 8 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey queda suspendida por motivos de seguridad, así como la actividad en el Cívitas Metropolitano prevista para este jueves», señala el comunicado difundido. Sí precisan que la programación del Auditorio Primavera se mantendrá.

Y es que, según la previsión del tiempo para este jueves, las lluvias y fuertes tormentas marcarán toda la jornada en la Comunidad de Madrid.

Gracias por vuestra comprensión. Nos vemos a partir del viernes en Ciudad del Rock 💔

Para este jueves estaba previsto que actuaran grupos como Blur, Halsey, Darkside, Ghost, Le Tigre, Nxworries, Turnstyle, Central Cie, Drain Gang, Loyle Carner, Pusha T, Rema y Sparks, entre otros. Todos estos han quedado suspendidos por la previsión de fuertes tormentas.

Mientras que este viernes, 9 de junio, los conciertos más destacados serán los de Kendrick Lamar, Depeche Mode, Baby Keem, Four Tet, Fred Again, Skrillex, The Moldy Peaches, Bad Religión, Bleachers, Christine & The Queens, Mora, Sparks y The Mars Volta. A priori, estas actuaciones seguirán adelante.

El sábado, 10 de junio, los conciertos más importantes serán los de Rosalía, Calvin Harris, Bad Gyal, Fka Twigs, Maneskin, St. Vicent, The war on drugs, Tokischa y Maggie Rogers, entre otros. Al igual que las del viernes, estas actuaciones tampoco han sido canceladas por el tiempo; al menos, de momento.

Cómo solicitar la devolución del dinero

Las entradas del 8 de junio serán válidas para las jornadas del viernes o del sábado sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Así lo comunicó la organización del Primavera Sound tras anunciar que los conciertos de este jueves se suspendían por el tiempo.

En caso de que la entrada no se utilice para ninguno de los dos días, una vez finalizado el festival, se procederá a la devolución del importe de la entrada de manera automática.