Muere el fundador de Kiss, Ace Frehley, a los 74 años tras sufrir un derrame cerebral por una caída

El fundador de Kiss, el guitarrista Ace Frehley, ha muerto a los 74 años. El icónico músico sufrió a fines de septiembre una caída en su estudio que le provocó un derrame cerebral. Ha estado conectado a un dispositivo de respiración asistida y con signos de deterioro, un duro panorama que habría llevado a su círculo familiar a tomar la difícil decisión de desconectarlo.

Ace Frehley, the wild Spaceman of Kiss who played guitar in the band throughout their Seventies heyday and again during the reunion period in the Nineties and inspired an entire generation of musicians, has died at age 74. More on his life and legacy: https://t.co/8EKMz8SVtM pic.twitter.com/r12zYUTMOY — Rolling Stone (@RollingStone) October 16, 2025

Su situación obligó a cancelar las próximas fechas de su gira. Su salud a partir de ahí decayó de manera pronunciada.

La familia de Ace Frehley, emblemático guitarrista de Kiss, ha emitido el siguiente comunicado tras su muerte:

«Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus momentos finales, tuvimos la suerte de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, afectuosas y pacíficas cuando dejó esta tierra. Todos atesoramos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos sus fortalezas y la bondad que extendió a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de alcance épico y está más allá de la comprensión. Reflexionando sobre los increíbles logros de toda su vida, la memoria de Ace vivirá para siempre».

Paul Daniel Ace Frehley nació en 1951 y fue el guitarrista principal, vocalista ocasional y miembro fundador de la banda de rock Kiss. ​​Inventó el personaje de The Spaceman (El Extraterrestre) y tocó con el grupo desde su creación en 1973 hasta su partida en 1982. Fue la etapa de mayor gloria, pero abandonó el grupo por diferencias creativas y problemas de adicción.

Tras dejar Kiss, Frehley formó su propia banda, Frehley’s Comet, con la que publicó dos álbumes. Posteriormente, emprendió una carrera solista, que interrumpió al reincorporarse a Kiss en 1996 para una exitosa gira de reunión.

Esta segunda etapa de Frehley con Kiss duró hasta 2002, cuando se fue al concluir lo que originalmente se pretendía que fuera la gira de despedida de la banda.