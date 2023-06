El vídeo viral y más gracioso de Kiss cantando ‘La Macarena’

El mítico grupo de rock, Kiss, se ha atrevido a versionar la célebre canción de Los del Río pero cambiando «Macarena» por Cartagena en honor a la ciudad que los ha acogido para dar su último concierto en España. El gracioso momento lo protagonizó el bajista de la banda, Gene Simmons, que con micrófono en mano entonó un «¡ehh Cartagena!» imitando al estribillo. El resto de la letra la canturreo sin letra hasta que finalmente dijo un rotundo «odio esta canción».

El mismo ayuntamiento de Cartagena se ha hecho eco de esta versión de la banda de rock americano. «¡Dale a tu cuerpo alegría, Cartagena!», ha escrito el consistorio a través de sus redes sociales.

Los míticos Kiss, con su último y único concierto en España, han sido la banda protagonista en la segunda jornada de esta segunda edición del festival Rock Imperium, que comenzó este pasado viernes y que ha concluido este domingo. Y es que, la icónica e influyente formación estadounidense, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, ha ofrecido su despedida de los escenarios con esta fecha única en España, poniendo al II Rock Imperium Fest y a Cartagena en el mapa mundial.

La gira de despedida de Kiss, «End of the road», lleva tres años girando por todo el planeta. Han marcado el 2 de diciembre para su último concierto en Nueva York. Pero antes han visitado Cartagena para despedirse de su fiel público español.

Kiss irrumpió en la escena musical en 1973 y son ya parte de la historia de la música, con temas como «I was made for lovin you», «Rock and roll all Nite» o «Detroit Rock City». El grupo ha llegado a vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y 21 millones sólo en los Estados Unidos. Si bien nunca han alcanzado la primera posición en la famosa lista de éxitos musicales Billboard 200, ha situado veintiséis de sus composiciones entre los cuarenta primeros puestos.

En cuanto a los roles que los artistas han asumido en la banda. Desde su formación, sus miembros asimilaron personalidades acordes con los maquillajes y trajes que llevaban, así Gene Simmons asumió el rol de «Demon», Paul Stanley el de «Starchild», Peter Criss el de «Catman» y Ace Frehley el de «Space Ace» o «Spaceman».