El Juli da un repaso a Urtasun tras el último Premio Nacional de Tauromaquia: «La cultura es del pueblo»

El torero El Juli ha dejado en evidencia al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras recibir el Premio Nacional de Tauromaquia de manos de los Reyes. Un galardón que, precisamente, no se volverá a entregar -al menos durante un tiempo- porque el Ministerio de Urtasun lo ha suprimido.

El diestro recibió este premio de manos de Felipe VI y Letizia en un acto en el que estaba también presente Urtasun, que fue el único en el escenario que no le aplaudió. Al respecto, El Juli ha manifestado: «Señor ministro, usted no aplaude, pero yo le saludo porque la tauromaquia es inclusiva, es la cultura del pueblo y no pertenece a ideologías políticas. Su obligación como ministro es protegerla, defenderla y promoverla por encima de sus gustos personales».

Asimismo, en un mensaje que ha publicado en redes sociales, El Juli le ha afeado a Urtasun «el feo detalle» de no aplaudirle, recordándole que es una persona «con responsabilidad» pública.

Respecto al Premio Nacional de Tauromaquia, que el actual Ministerio de Cultura ha suprimido, el torero ha señalado que él será «el último en recibir este premio tan importante», pero está «seguro de que volverá la cultura y la responsabilidad y en un futuro próximo muchos compañeros lo recogerán de manos de un ministro con educación que no censure esta profesión».

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, Urtasun anunció que su Ministerio iba a suspender el citado premio atendiendo «a la necesidad de adaptar los Premios Nacionales a la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales».

Este galardón se enmarca en los Premios Nacional de Cultura, que en 2022 y 2023 a un total de 65 galardonados, entre los que figuraban el otorgado a la Casa de Misericordia de Pamplona y al diestro, reconocido el pasado año por su retirada de los ruedos.