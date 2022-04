Sin figuración, poca diversión (y otras certezas) de Oscar Tusquets

Este libro propone un delicioso recorrido sobre numerosos temas relacionados con el arte: paisajes, edificios arquitectónicos, esculturas, pinturas, fotografías y diseños. Y aunque en estas páginas no se pretende demostrar nada, sí se ponen en cuestión recalcitrantes lugares comunes sobre el interminable debate entre (la mal llamada) abstracción y la figuración.

Todas las obras de las que aquí se habla, sin complejos ni cortapisas, son obras muy amadas, y todas ellas son figurativas o son objetos útiles (o ambas cosas a la vez), pues, como señala Oscar Tusquets: «En el arte no figurativo no consigo encontrar, por mucho que me esfuerce, el amor, el sexo, el pecado, la divinidad, la amistad, el paso del tiempo, la muerte, el humor, los recuerdos fugaces… en fin, todo lo que me apasiona y me ayuda a seguir viviendo».

Insistiendo (que no repitiendo) en las ideas estéticas que el autor ha defendido siempre en sus libros, esta obra se combina con las imágenes y comentarios incluidos en la atractiva serie Art with Oscar que la fotógrafa Eva Blanch comparte en Instagram.

No te haré ningún daño de Dani Montero

No te haré ningún daño de Dani Montero es un trepidante thriller que relata las acciones de un asesino en serie que asola los mejores barrios de la ciudad.

Sus atroces puestas en escena horrorizan a los investigadores más curtidos. Solo el inspector Lobo y la psicóloga Gabriela Salcedo serán capaces de analizar las motivaciones más íntimas de los actos del Lutier y seguirle los pasos en una carrera desesperada contra la muerte.

Montero nació el 22 de junio de 1978 en Madrid. Licenciado en Periodismo en 2001 por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ha formado parte de algunas de las redacciones de información más importantes de este país.

Tras comenzar su carrera en el diario El Mundo, participó en distintos programas de investigación para televisión hasta que en 2005 pasó a la redacción de la revista Interviú, en la que trabajó durante nueve años.

Después fue miembro de la redacción fundacional del diario El Español, y en la actualidad está en Nius Diario, el periódico digital del grupo Mediaset, donde colabora de forma habitual en distintos programas informativos del holding, de la mano de la productora Unicorn Content.

12 chinchetas de Manuel Pérez del Camino

Entre estas páginas el lector podrá sentir, oler, tocar y encontrarse con el lejano mundo (del servicio militar obligatorio) ya casi olvidado, y lo que suponían esos 12 meses (12 chinchetas) que debían arrostrar los jóvenes españoles al llegar a la mayoría de edad con el consiguiente torbellino emocional que este periodo provocaba en ellos, ajenos a clichés y falsas ideas de patriotismo.

12 Chinchetas es un viaje vital por la infancia y juventud de un “chico bien” de Madrid que por descuido se ve obligado a cumplir un año de servicio militar en una patrullera en Ceuta. A través de esta tragicomedia con tintes costumbristas descubrimos una historia de amor y desamor, de amistad y venganza, de primeras veces y de últimas oportunidades, enmarcada en el incipiente narcotráfico de la costa africana de principios de los 90 y salpicada por infinidad de curiosos personajes que van abriendo y enriqueciendo la historia del protagonista tal y como ocurre en la vida real.

Loquillo. La biografía oficial de Felipe Cabrerizo

Pero Loquillo. La biografía oficial no es sólo la historia del Loco, sino también la de dos ciudades (Barcelona y Madrid) y la de un país (España) que ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Durante mucho tiempo, Loquillo fue un artista comprometido políticamente y no dejó de opinar sobre todo aquello que afectaba a nuestra sociedad, pese a la cantidad de críticas y problemas que ello siempre le acarreó.

Por sus páginas discurren los líderes de los principales partidos políticos, así como momentos claves de nuestra biografía colectiva, desde la muerte de Franco o el intento de golpe de estado de Tejero hasta el triunfo de Felipe González o la llegada al poder de José María Aznar.

La biografía también plantea un viaje por los locales nocturnos, los programas de radio, las salas de conciertos y las discográficas que protagonizaron el fenómeno de la música desde los 80 hasta la actualidad: Rock-Ola, Radio 3, Zeleste, Los Cuarenta Principales…

El shock económico de Daniel Viaña

¿Estamos ante la mayor crisis en tiempo de paz? ¿Es posible la recuperación económica a corto plazo? ¿Ha llegado el fin de la clase media? ¿Supone una solución trabajar hasta los setenta y cinco años?

60 de los economistas más relevantes de España analizan el colapso mundial que ha supuesto la pandemia ─sin precedentes en la historia moderna─ y dan las claves de la posible reconstrucción. Pero no se quedan ahí; también argumentan sobre otros temas de actualidad como los fondos europeos, el sistema educativo, el cupo vasco y la “Baviera catalana”, el papel que juega Madrid en la organización nacional…

Como afirma John Müller en el prólogo, el Covid-19 ha generado un enorme shock económico en todo el mundo, semejante al impacto de un meteorito, pero España ha sido uno de los países europeos más afectados. Fue el que sufrió la caída más fuerte de su actividad y el que ha experimentado el rebote más débil. Estas páginas del periodista Viaña son un relato sobre la economía de la pandemia y, también, una magnífica manera de tomarle el pulso al futuro.

La vida secreta de los cuadros de Agustín Sánchez Vidal

Los cuadros esconden mensajes que pueden pasar desapercibidos, pero que a menudo cuentan historias fascinantes. Detrás de detalles aparentemente insignificantes se ocultan epopeyas que cambiaron el mundo, como los diminutos granos de pimienta en un bodegón, el pequeño colgante con un carnero dorado en un retrato o el pigmento que presta su color a un lienzo. O bien contienen indicios que remiten a la más temible red de espías, las contraseñas del «marketing» protestante o el gabinete de imagen y propaganda de la monarquía hispana, con guionistas como Calderón de la Barca y creativos como Velázquez.

Agustín Sánchez Vidal nos lleva de un tema a otro y los relaciona con nuestra vida cotidiana y el presente, desde el color naranja de las zanahorias de un bodegón a Bugs Bunny, Freud y la publicidad; del rey Midas al actual valor del oro; del Bosco a las pinturas negras de Goya, o de la Inmaculada Concepción a una Unión Europea dividida entre los «trabajadores» países del norte y los «holgazanes» del sur. Todo eso y mucho más se encierra en los cuadros del Museo del Prado, que relatan la historia de España y sus vínculos con Europa.

Los ataques de París de Armando del Romero

El marido, aspirante a poeta, describe la vida cotidiana de una pareja durante los meses previos al embarazo y después del nacimiento del hijo en el París de los atentados de noviembre de 2015, que tuvieron un gran impacto en la madre, pues ella estaba trabajando esa noche en un restaurante a escasos metros de las terrazas atacadas cerca de la Plaza de la República.

Alquilan una buhardilla en Montmartre y viven a fondo la bohemia parisina. Necesitan buscar otro apartamento más grande y él un trabajo, pero el desamor, el alcohol y las drogas pronto transformarán su relación en otra de maltrato físico y mental.

Armando del Romero nació en Pamplona en 1984 y es licenciado en Filosofía en la Universidad de Navarra. En París lideró la librería internacional L’Harmattan en el Barrio Latino y trabajé para la editorial Gallimard. Ha publicado en francés un libro de poemas, Château Rouge (2016, Ediciones L’Harmattan). Desde 2018 reside en Suiza, en el pueblo de Château d’Oex, a los pies de los Alpes.