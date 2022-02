Estos son los libros de la semana elegidos por la redacción de OKDIARIO con los que te entretendrás y aprenderás.

Panfleto de Kronborg de Jesús del Campo

El castillo de Kronborg, que inspiró a Shakespeare una de las obras cumbres de la literatura universal, es el punto de partida del singular viaje que nos invita a emprender este iluminador libro. A lo largo de sus páginas, la singular voz del narrador conducirá al lector por las sendas que unen pasado y presente de una tradición cultural en crisis, desmantelando así los falsos dogmas que la socavan.

El resultado es un texto lúcido, heterogéneo e irreverente en el que temas tan dispares como la literatura de viajes, la lucha de clases, los contrastes entre las sociedades del norte y del sur de Europa, la historia del rock, el consumismo y el deterioro de los valores democráticos tienen cabida. Una obra extraordinaria que aúna literatura e historiografía para desentrañar las claves no sólo del pasado y el presente de Europa, sino también de su porvenir.

Andy Warhol de Jean-Noël Liaut

Una fascinante biografía de Andy Warhol, trepidante y adictiva, fruto de más de treinta años de investigación. ¿Cómo logró el hijo de unos pobres inmigrantes eslovacos, criado en Pittsburgh, convertirse en el artista más famoso de su generación? ¿De qué manera pasó de ser un niño enfermizo, víctima del acoso de sus compañeros de clase, a erigirse en padre del pop art?

Liaut revela testimonios inéditos del entorno más cercano a Warhol: los célebres críticos de arte John Richardson y Stuart Presston, la musa Ultra Violet, Lee Radziwill (hermana menor de Jacqueline Kennedy), los mecenas Pierre Bergé, Hélène Rochas y Sao Schlumberger, entre otros. El autor deconstruye el mito warholiano y pinta un retrato íntimo y novelesco que revela a un Warhol inesperado, por momentos conmovedor y molesto, genial y oportunista, carismático y profundamente solitario.

Jean Noël Liaut es Premio de Biografía de la Academia francesa. En su obra ha plasmado las vidas de Givenchy, Karen Blixen, Nancy Mitford o Edmonde Charles-Roux.

Casi noventa de Carlos Mañoso

Casi noventa nos enseña la parte más íntima de un anciano que, lejos de querer terminar el poco tiempo que le queda de una manera tranquila, da un enorme giro a sus últimos días y luchará con todas sus fuerzas por conseguir su objetivo. Una aventura que comienza en un pueblecito de Castilla y León, llamado El Barco de Ávila, y que terminará en el país más peculiar de todo el Caribe: Cuba. Dos mundos que colisionarán bajo la inocente mirada del protagonista.

Carlos Mañoso, autor de la novela, es un periodista, escritor de guiones e innumerables discursos. Su primera novela supone un salto a la literatura de primer nivel, aportando las señas que caracterizan la mayoría de sus textos: comedia, sarcasmo, emoción y lazos familiares. Trotamundos incansable, Carlos recoge toda la experiencia de sus viajes para plasmar una radiografía del mundo rural, tan cercano a él, como su fascinación por la isla caribeña nada más poner un pie en ella.

Mi historia de Emmeline Pankhurst

La sufragista británica que llevó el movimiento a la victoria cuenta su historia de activismo incansable en unas inolvidables memorias. Pankhurst creció muy consciente de la actitud predominante en su época: los hombres eran considerados superiores a las mujeres. Con solo catorce años asistió a su primera reunión por el sufragio femenino.

A lo largo de su carrera soportó la humillación, la prisión y la reiterada frustración de sus objetivos por parte de los hombres que ostentaban el poder, pero ascendió hasta convertirse en una luz guía del movimiento sufragista.

Escrita al comienzo de la Primera Guerra Mundial y notable por sus descripciones del sistema penitenciario británico, Mi historia es un documento invaluable de una vida dedicada a los demás, de un momento histórico en el que un grupo oprimido se levantó para defender la más simple de las demandas: la igualdad.

Pankhurst desarrolló un estilo de protesta de confrontación que haría que ella y sus seguidoras fueran arrestadas muchas veces antes de que finalmente todas las mujeres mayores de veintiún años obtuvieran el derecho al voto. En 1927 se postularía para el Parlamento. Contada en sus propias palabras, esta es la historia de la organización e indignación, las penurias y las huelgas de hambre de Pankhurst y su obstinada determinación de desmantelar los numerosos obstáculos diseñados para impedir que ella y todas las mujeres reclamasen su libertad.

Afropean. Notas sobre la Europa negra de Johny Pitts

Afropean es un libro documental que describe la vida de los europeos de ascendencia africana y sus malabarismos con las múltiples lealtades que conforman sus nuevas identidades. Acompañando al autor en un viaje por distintas ciudades del continente, el lector será testigo de las conversaciones que mantiene con personas de ascendencia africana, que dan una idea de su experiencia:

«¿Cómo te está tratando la vida en París, hermano? —Pregunté al sierraleonés— ¡No muy buena para hombre negro, brother! No hay trabajo, estoy aquí desde hace ocho meses y es muy racista. Quizá voy al Reino Unido».

Es un mapa alternativo de Europa que incluye lugares como Cova Da Moura, el barrio de chabolas de Cabo Verde; Rinkeby, la zona de Estocolmo que es un ochenta por ciento musulmana; o Clichy Sous Bois, en París, que dio origen a los disturbios de 2005.

En este ensayo los afrodescendientes son protagonistas de su propia historia. Johny Pitts da una nueva luz al mundo negro a menudo silenciado, creando unas atmósferas en la narración que aportan al libro un aire cinematográfico.

Simplicity de Rafael Ansón y Marta Garaulet

Este libro te facilitará la forma de comer y te permitirá darte cuenta de que no es necesario ser un gran cocinero para preparar unos alimentos que estén ricos y sienten bien. Con pocos recursos es suficiente y no hay que dedicar un tiempo excesivo a la cocina para comer saludablemente.

Lo que hay que hacer es darle a la alimentación la importancia que se merece y tratar por todos los medios de integrarla en un nuevo concepto, SIMPLICITY que consiste en una gastronomía saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria, pero ante todo sencilla.

Lo complicado no es práctico, no es aplicable, no es duradero. Con SIMPLICITY te ofrecemos una nueva forma de organización para que consigas tus propósitos de una vida sana en tu alimentación sin grandes esfuerzos y sin renunciar al placer de la comida.