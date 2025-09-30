EducAcción alerta: el 80% de la población ve con preocupación el nivel formativo del alumnado español

EducAcción ha lanzado este martes su primer barómetro basándose en 2.000 entrevistas, físicas u online, desarrolladas por el Instituto de Investigación Metroscopia y con el apoyo de la Fundación Unicaja. Este análisis ha mostrado datos sobre cómo el 80% de la población está «preocupada» sobre el nivel formativo que el alumnado recibe en las aulas de España.

El evento ha sido presentado por Sonia Díez, presidenta del comité científico de la Cátedra EducAcción de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y David Rojo, analista de Metroscopia. Durante la ponencia, Rojo ha desglosado el estudio estadístico sobre la educación en España, enseñando cómo existe una gran demanda social para «transformar el sistema educativo».

El informe desarrollado por Metroscopia deja en claro que muchos de los problemas educativos que ocurren en España «no están sólo en las aulas», sino también están presentes en la forma en la que la educación «se gestiona desde las instituciones».

A esto se le suma la «desconfianza y la falta de prioridad» hacia el alumnado en muchas políticas educativas. Además, sólo uno de cada cuatro ciudadanos (un 26% de la gente) considera que sí se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes.

La ciudadanía reclama soluciones

Tras los primeros datos de David Rojo, el coloquio se ha dirigido hacia las posibles soluciones a los problemas educativos. Según el estudio de Metroscopia, los ciudadanos reclaman un «cambio» que no dependa de la política, sino que debe surgir de un «movimiento amplio y sostenido, capaz de impulsar soluciones duraderas y centradas en un interés común».

A pesar de esto, un 44% de los entrevistados «no confía en la preparación de los docentes» para enseñar a los estudiantes. Esto también se refleja en el miedo de la sociedad por el temprano abandono escolar, teniendo un 88% de los encuestados de acuerdo con esa cuestión.

Aunque el estudio sea pesimista en cuanto al sistema educativo, también ha puesto de manifiesto la «necesidad de avanzar» hacia una educación que no sólo se adapte a nuevos desafíos tecnológicos, como el uso de tabletas o móviles en las aulas, sino que también debe preparar a los estudiantes para su futuro laboral.