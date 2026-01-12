Pérez-Reverte sacude la RAE y fuerza una revisión de sus normas internas

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a sacudir los cimientos de la Real Academia Española (RAE) con un escrito demoledor en el que denuncia la pérdida de autoridad real de la institución frente a la presión política, mediática y digital. En uno de los pasajes más duros de su crítica, el autor sentencia que «hoy un influencer puede tener más influencia que un premio Cervantes», una afirmación que resume, a su juicio, la deriva de las instituciones que deberían velar por el prestigio y la solidez del español.

Las palabras del escritor Arturo Pérez-Reverte han provocado una reacción de la RAE. Horas después ha anunciado que analizará «con rigor» las críticas formuladas por el escritor y no descarta corregir defectos de funcionamiento interno si así lo determina el Pleno. Fuentes de la institución han subrayado que se trata de una opinión «personal y respetable», aunque reconocen que el contenido del escrito obliga a una revisión interna.

En su texto, Pérez-Reverte ha acusado a la Academia de haberse doblegado ante el uso político y mediático del lenguaje, aplicando una normativa que califica de «laxa y ambigua» y que, según él, ha contribuido a debilitar la autoridad moral y cultural de la RAE.

El escritor ha alertado en una tribuna escrita en el periódico El Mundo de que el prestigio acumulado durante siglos corre el riesgo de diluirse en una época dominada por las redes sociales, la corrección política y la imposición de modas lingüísticas ajenas al rigor filológico.

La RAE, por su parte, ha confirmado que las críticas serán estudiadas por los directores y especialistas de los departamentos implicados y posteriormente elevadas al Pleno, que deberá verificar si las observaciones de Pérez-Reverte cuentan con el respaldo de otros académicos y cuál es el alcance real de los datos en los que se apoyan. En función de ese análisis, la institución podría proponer medidas para corregir posibles disfunciones, en la medida en que resulte viable.

El choque ha abierto de nuevo un debate de fondo sobre la autoridad cultural en España y sobre el papel de instituciones como la RAE —y, por extensión, el Instituto Cervantes— en un contexto en el que la influencia ya no se mide sólo por el prestigio intelectual, sino por el impacto inmediato en la opinión pública. Para Pérez-Reverte, el problema no es únicamente lingüístico, sino cultural y moral: la renuncia de las élites intelectuales a defender criterios sólidos frente al ruido digital.

En los próximos días, el Pleno de la RAE deberá decidir si la sacudida de Pérez-Reverte queda en una polémica más o si marca el inicio de una revisión profunda del papel de la Academia en una época en la que, como advierte el propio escritor, la influencia ya no siempre va de la mano del mérito.

Choque con el Instituto Cervantes

Esta pelea llega después de que, hace meses, Arturo Pérez-Reverte saliera entonces en defensa de la RAE en un enfrentamiento abierto con el Instituto Cervantes. En octubre de 2025, acusó al Cervantes de actuar como instrumento político del Gobierno y de pretender condicionar, desde fuera, la autoridad normativa de la Academia. En aquel episodio, el escritor alertó de que la presión institucional y mediática estaba poniendo en riesgo la independencia de una corporación que, durante siglos, había ejercido como referente del rigor lingüístico frente a modas ideológicas y coyunturas políticas.