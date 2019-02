Agustí Villaronga: “Sé que me echarán a los leones por la película ‘Nacido rey'”

El director de 'Pa Negre' asegura que es consciente de la polémica que puede generar un film respaldado por la familia real saudí

Agustí Villaronga, director de “Pa Negre” -galardonada con el Goya la mejor película en 2011- presentará el próximo mes en Riad “Nacido rey”, la primera película coproducida por España, Gran Bretaña y Arabia Saudí, inspirada en la vida real del rey Faisal, un proyecto que el director de cine mallorquín respalda con todas sus consecuencias.

“Sé que me van a echar a los leones con esta película”, admite el realizador de “Pa negre”, consciente del malestar que genera a priori en la opinión pública que la familia real saudí, a la que se relaciona con la muerte del periodista Jamal Khashoggi, respalde esta producción.

“Tengo la espalda preparada, porque quien da la cara es el director. Tendré que apechugar con ello, no me queda más remedio”, se resigna.

En una entrevista telefónica con Efe, Villaronga explica que hace más de tres años Andrés Vicente Gómez, uno de los más reconocidos productores españoles de los años 90, responsable, entre otras, de cintas como “Belle Epoque”, que logró un Óscar en 1992, le propuso dirigir esta importante producción de cerca de 18 millones de euros.

“Yo estaba muy reticente, por dos veces dije que no, porque no conocía nada del mundo árabe. Y aunque se iba a rodar la mayor parte en Inglaterra, todo tenía que ver con la Arabia de los años 20, de la que no tenía ni idea”, explica Villaronga, que reconoce también “alguna reticencia personal, pero de eso no quiero hablar”, apunta.

Luego, añade, el escritor y guionista Ray Loriga, que coescribe el guion, le comentó que “se trataba de una historia que no tenía que ver con la situación actual de Arabia y finalmente Andrés Vicente me dijo que me lo tomara como una aventura, y así lo hice, y eso es lo que ha sido”, remata.

Así se gestó “Nacido rey”, una cinta que narra la histórica visita del entonces príncipe Faisal al Londres imperial de 1919, un hecho histórico del que se cumple ahora cien años.