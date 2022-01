Cinco cuentas de ámbar (Nagrela) de Richard Aronowitz (1970) es un libro de amistad y destino. Sobre ello se ha reflexionado en la presentación que se ha hecho esta semana en el ABC de Serrano de Madrid. Este libro está basado en el propio legado judío del escritor, quien desempolva uno de esos tesoros escondidos del pasado de su familia: una historia olvidada hace mucho tiempo sobre la supervivencia del Holocausto.

En la habitación de un hospital de Nueva York, el especialista en arte Charley Bernstein conoce a Christopher, así apodado por la calle en la que apareció tirado e inconsciente. Sin testigos de su accidente ni recuerdos de quién es, la identidad de Christopher es un misterio en cuya resolución Charley está decidido a colaborar.

En este sentido, mientras ambos buscan el pasado de Christopher, Charley rastrea la pista de su propia historia familiar a través del diario de su tío-abuelo, escrito en un campo de trabajo del Tercer Reich.

Cinco cuentas de ámbar es la historia de dos personas unidas por el destino y ligadas por una amistad única. Su periplo los lleva desde América a Oriente Medio e Inglaterra, por ello, se trata de una celebrada primera novela que aborda la naturaleza de la identidad y la pertenencia.

Aronowitz comenzó su carrera de escritor como poeta, publicando en los periódicos the Independent y The Guardian así como en revistas de pequeña tirada.

Su poesía ha sido ampliamente publicada y se encuentra entre los galardonados en el Troubadour International Poetry Prize. Su primera novela Cinco cuentas de ámbar se publicó con la editorial Flambard Press en el 2006, la segunda It’s Just the Beating of My Heart en el 2010 y su última novela An American Decade en el 2017. Trabaja, desde hace veinticinco años, en el mundo del arte en Londres, y vive con su mujer y su hijo en Oxford.