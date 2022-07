La Comunidad de Madrid ha denegado la licencia al festival Madrid Puro Reggaeton, cuya celebración estaba prevista para este fin de semana, por no cumplir las condiciones necesarias de seguridad para este tipo de eventos.

«Un informe emitido por la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid señala que las medidas de seguridad y la documentación presentada por la organización no reúnen los requisitos necesarios, denegando por tanto la celebración de dicho evento». Así lo ha explicado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En la nota, firmada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior han recordado, además, que la organización decidió trasladar la ubicación del evento a tan solo tres días de la celebración. Y es que, aunque en un principio iba a tener lugar en la Caja Mágica, el pasado lunes informaron de que lo trasladaban al Estadio Wanda Metropolitano.

📩 Comunicado de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior en relación a la denegación de licencia para la celebración del evento Puro Reggaeton Festival, en el estadio @Metropolitano. pic.twitter.com/5rE7Mk1AZf — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 15, 2022

Asimismo, han informado de que, a día de hoy, «el servicio de inspección de prevención de incendios no ha recibido el plan de autoprotección para su homologación»; «el plan de movilidad presentado no tiene la ubicación correcta, teniendo como dirección Camino de Perales, 23 (donde esa ubicada la Caja Mágica)»; «en el plan de autoprotección existen errores de los datos de la actividad»; y «no se ha realizado, como viene siendo habitual, la reunión previa de seguridad en Delegación del Gobierno para establecer el oportuno dispositivo de seguridad».

Desde la organización del festival han indicado que este viernes presentarían «a la Comunidad de Madrid un nuevo plan de seguridad mejorado y ampliado».

Inicialmente el Madrid Puro Reggaeton Festival, para el que ya se han vendido unas 35.000 entradas, tenía previsto celebrarse este viernes y sábado (15 y 16 de julio) en la Caja Mágica, pero el miércoles se anunció un cambio de ubicación al Metropolitano con el fin de «ganar espacio escénico y mejorar la conectividad en transporte público». Algo para lo que no han recibido la autorización, al menos por el momento, por las condiciones de seguridad.