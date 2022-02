Por fin, después de las nominaciones anunciadas el pasado 29 de noviembre por José Coronado y Nathalie Poza, ya sabemos que Blanca Portillo es definitivamente la Mejor Actriz de los Goya 2022, gracias a su papel protagonista en la cinta ‘Maixabel’. La decisión de la Academia no ha levantado ninguna controversia ya que en esta edición, las categorías de los intérpretes tenían una alta competencia. Entre otras cosas, porque al igual que sucede con el Premio masculino, las actrices nominadas llevan una larga carrera a sus espaldas.

‘Josefina’, ‘La vida era eso’, ‘Madres paralelas’ y ‘Maixabel’ eran las historias donde estas fuertes mujeres han brillado a ojos de los Académicos, en una época en la que todo lo relacionado con lo femenino ha adquirido una relevancia notoria, bajo las diferentes perspectivas que la mujer puede ocupar dentro de la industria. Por eso, no es de extrañar que Berta, María, Janis y Maixabel representen figuras de roles tan diferentes, tanto en sus motivaciones como en su rango demográfico de edad. A pesar de esas diferencias es cierto que en esta edición, la mayoría de estos personajes (María, Janis y Berta) tienen en su desarrollo temas relacionados de una forma u otra con la maternidad, uno de los constructos sociales más comentados y debatidos en los últimos años.

Una trayectoria impecable

Resultaba imposible, en la categoría de Mejor Actriz de estos Goya 2022, no considerar como válidas a cualquiera de las actrices para recoger el Premio. Emma Suarez, Petra Martínez, Penélope Cruz y Blanca Portillo son intérpretes con una trayectoria impecable, pero desgraciadamente sólo una podía ser la gran elegida. Al final, las tablas que Blanca Portillo ha demostrado por su papel en Maixabel ha bastado para reconocer y premiar el celebrado trabajo de Portillo. De esta forma Blanca Portillo se ha acordado de los suyos, sin olvidar tampoco los elogios para el resto de sus compañeras nominadas.

Aunque al final no deje de ser un concurso, ninguna de las tres restantes actrices se ha tomado con desdén no ser la elegida. En esta fiesta del Cine Español, el principal objetivo es el de seguir demostrando que las películas con sello nacional no tienen nada que envidiar a las cintas de los países vecinos o incluso de los proyectos que llegan desde Hollywood.