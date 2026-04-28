Manuel Díaz ‘El Cordobés’ reapareció este lunes en Madrid durante la gala Chef of the Year 2026 dejando una de sus intervenciones más personales, en la que combinó su habitual sentido del humor con una actualización sobre dos de las preocupaciones que más interés generan en su entorno: la recuperación de su hijo Manu tras su reciente operación y el delicado estado de salud de Andrés Roca Rey después de la grave cornada sufrida en Sevilla. Aunque el torero comenzó mostrándose distendido y divertido, confesando su pasión por la gastronomía y definiéndose como «comilón» y «dulcero» —»me encanta todo, el pan, mojar… hay sitios donde cometen un error muy grave, que ponen el pan demasiado bueno»—, lo cierto es que también abordó asuntos mucho más personales.

Uno de los temas más esperados era la evolución de Manu, el hijo mayor que tiene junto a Virginia Troconis, quien recientemente tuvo que pasar por quirófano tras sufrir un percance de salud al regreso de unas vacaciones familiares. Manuel quiso tranquilizar sobre su estado con una declaración breve pero reveladora: «Mejor, está mejor. Se partió un dedo, pero ya está bien». Con estas palabras, el diestro aclaró el motivo exacto de la intervención, después de semanas de cierta preocupación familiar y del hermetismo inicial con el que Virginia afrontó la operación de su hijo de 21 años.

La familia ha vivido semanas especialmente intensas, compaginando la recuperación de Manu con la celebración de la Feria de Abril, una cita imprescindible para los Díaz-Troconis. Sin embargo, tal y como explicó el propio Manuel, este año todo se ha vivido de una manera más tranquila. «Yo he ido poco», reconoció, dejando entrever que la prioridad ha estado claramente centrada en la estabilidad familiar.

Además, también hubo espacio para hablar de sus hijos y de cómo han cambiado las dinámicas familiares con el paso del tiempo. Siempre orgulloso de Alba Díaz, fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal, así como de Manu y Triana, Manuel mantiene una imagen de padre cercano y volcado, algo que se ha reforzado especialmente tras este pequeño susto médico.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se pronuncia sobre el estado de salud de Roca Rey