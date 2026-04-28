Test de actualidad diario: enfréntate a nuestro desafío de hoy, martes 28 de abril

La actualidad avanza a toda velocidad y cada día deja titulares que mezclan política, sucesos, internacional, economía y deporte. Este test pone a prueba cuánto sabes realmente de lo que ha pasado en las últimas horas, más allá de los grandes titulares y las noticias más comentadas. Algunas preguntas son sencillas, pero otras exigen estar muy atento a los detalles. Responde, suma tus aciertos y descubre si eres de los que siguen la actualidad al minuto o si las noticias te han pillado completamente por sorpresa. ¿Te atreves a comprobarlo?