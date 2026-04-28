Imanol Arias ha celebrado su 70 cumpleaños en un momento especialmente significativo tanto en el terreno personal como profesional. El actor, que atraviesa una etapa de estabilidad junto a su mujer, Nélida Grajales, y está a punto de convertirse en abuelo por primera vez, ha disfrutado de una doble celebración marcada por el trabajo y los planes familiares. El intérprete cumplió años el pasado 26 de abril mientras se encontraba en Alicante representando la obra Mejor no decirlo, que protagoniza junto a María Barranco y con la que actualmente recorre distintos escenarios de España. Sobre las tablas del Teatro Principal, sus compañeros quisieron sorprenderle con una tarta de cumpleaños, convirtiendo la jornada laboral en una fecha aún más especial.

Tras este primer homenaje, Imanol regresó a Madrid, donde continuó con las celebraciones en un ambiente mucho más íntimo. El actor fue visto junto a Nélida Grajales saliendo de Roostiq, uno de los restaurantes más conocidos de la capital por su propuesta gastronómica basada en producto ecológico y cocina a la brasa. El local, ubicado en la zona de Chueca, destaca por su filosofía «del campo a la mesa», con productos procedentes de su propia finca en Ávila. Muy sonriente a su salida, Imanol lució un estilismo relajado compuesto por camisa de rayas, pantalones claros y llamativas zapatillas mostaza, reflejando el buen momento que atraviesa. Poco después abandonaba el restaurante Nélida Grajales, pues lo cierto es que la pareja evita posar junta ante los medios.

La celebración se produce pocos meses después de que el actor confirmase su matrimonio con la abogada argentina, con quien se casó discretamente a finales de 2025. La relación entre ambos se ha consolidado como uno de los grandes apoyos personales del protagonista de Cuéntame cómo pasó, que vive una etapa de especial tranquilidad sentimental. Además, el cumpleaños llega con otro importante acontecimiento familiar en el horizonte: su inminente debut como abuelo. Jon Arias, hijo mayor del actor y fruto de su relación con Pastora Vega, espera su primer hijo junto a la actriz Alba Ribas. El nacimiento está previsto para las próximas semanas, lo que añadirá una nueva dimensión personal a esta etapa de plenitud para el actor.