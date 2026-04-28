Mar Flores y Carlo Costanzia han vuelto a demostrar la buena sintonía madre e hijo. La modelo y su primogénito han donado el premio de 50.000 euros de Decomasters -el programa de reformas que ganaron- al Restaurante escuela Semillas, una iniciativa de la Fundación Raíces, del chef Carlos Maldonado. El motivo por el que han elegido esta causa social, según el novio de Alejandra Rubio, es porque se siente «muy identificado» con los valores de esta ONG, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Sabido es que tanto Mar como Carlo son muy celosos a la hora de hablar sobre su vida personal -y más sobre lo que ocurre en su casa-. Sin embargo, no han dudado en responder ante la prensa sobre la llegada del bebé que viene en camino a la familia.

El consejo que Mar Flores le dio a su hijo Carlo

Carlo Costanzia nunca ha tenido problema en confesar que la llegada de Alejandra Rubio a su vida marcó un antes y un después -y no solo porque poco tiempo después de comenzar a salir dieran la bienvenida a Carlo Jr., su hijo mayor-. El primogénito de Mar Flores encontró en la hija de Terelu Campos la estabilidad y un hogar donde formar su propia familia tras una infancia marcada por la separación de sus padres y un mundo nada recomendable.

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Una etapa que, bajo la atenta mirada de su madre, no ha dudado en recordar: «Yo también he sido un perro suelto, un vagabundo, un cabroncete también, y al final siempre hace falta alguien que te dé la mano, para poder salir de ahí y encontrar un poco tu camino. Aunque ahora me veáis aquí, también he pasado por los infiernos de la vida». Unas palabras que han emocionado mucho a Mar, que ha añadido que «hay veces que algunas personas no se sienten ubicadas, que no se sienten queridas o que no tienen autoestima».

Afortunadamente, ahora Carlo se encuentra en una etapa muy dulce en su vida privada. Dentro de unos meses será padre de nuevo junto a Alejandra Rubio. Hace unos días, la pareja anunció que esperaban una niña a través de redes sociales. Un vídeo en el que Costanzia aparecía de lo más emocionado al descubrir el sexo del bebé y del que se ha pronunciado: «Agrandar la familia siempre es algo fantástico y estamos muy contentos de estar todos en un momento genial y poderlo disfrutar juntos».

Ha sido entonces cuando Mar ha bromeado sobre el consejo que le dio a su hijo durante la grabación del programa y que, al parecer, llevó a rajatabla sobre la idea de ampliar la familia: «Lo de la niña es que fue muy gracioso. Haciendo el programa, hablando un día así, de broma, lo tiré así como: ‘Tú lo que tienes que hacer es ponerte a lo de la niña’. Y, claro, luego acabamos el programa… ¡Y boom! Digo, ‘Joé, tampoco hacía falta que me hicieras caso tan rápido’».