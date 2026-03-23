Carlo Costanzia vuelve a mostrar su peor cara: "Sois escoria humana"

El hijo de Mar Flores lo ha vuelto a hacer. Después de mostrarse feliz y cercano con los medios, tras el anuncio por parte de Alejandra de su segundo embarazo, Carlo Costanzia ha estallado en sus perfiles de Redes Sociales. Carlo no ha encajado bien diversas opiniones acerca de su carácter cambiante con los medios y ha optado por la vía del insulto; poco amor para el sentimiento que no se cansa de pedir

«Sois escoria humana… Ni por un embarazo os alegráis y seguís lanzando mierda. Ojalá os llegue todo lo que dais en esta vida». Con esta frase, directa y cargada de rabia, Carlo Costanzia ha reaparecido frente a su audiencia en Redes solo dos días después de que su pareja, e hija de Terelu Campos anunciara aparentemente feliz, su segundo embarazo. Una felicidad efímera y cambiante, que en el caso de Costanzia va de la mano de la actitud de quienes se atrevan a hablar de su vida de un modo que a él no le plaza. Si es para bien, todo es perfecto, si los comentarios no son de su agrado se enciende la máquina de la descalificación, como suele ser habitual. Carlo no ha dudado en llamar escoria a todos aquellos que ponen en cuestión su forma de actuar como personaje mediático. Una forma de proceder que, como era de esperar, muchos ya señalan como su forma de definirse a sí mismo.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras el sonado insulto y el deseo de que llegue todo lo malo que cree recibir, Carlo ha seguido despotricando, pero ya por medio de un vídeo en el que, mirando a cámara, ha derrochado un afán de victimismo que parece no convencer ni a la audiencia ni a los profesionales del periodismo: «Este populismo al que estamos acostumbrados, este falso feminismo, que al final son las mujeres las que denigran a otras mujeres. Qué cansado estoy, qué pena que vivamos en un mundo así, qué pena que demos voz al odio y qué pena que no se defienda todo esto», espetaba sin dudar, pero sin decir directamente a quién se estaba refiriendo.

Por si esto fuera poco, en un intento de remover conciencias, Costanzia tiraba de un recurso que muchos considerarán poco elegante: «Hay que dejarse ya de tanto odio. Me encantaría ver si hay una hija vuestra en este lugar, que tanto habláis, tanto odiáis y tanto deseáis el mal, qué haríais si fuera vuestra hija la que estuviera pasando por esto». Un odio que nadie ha confirmado tenerle y que, aunque pide que se acabe en medio de su enfado, él sí fomenta con sus descalificaciones y advertencias cargadas de rabia.

Story de Instagram de Carlo Costanzia. (Foto: RRSS)

Para terminar su alegato, Carlo sentenciaba con una frase escueta y directa que también ha sido analizado hasta el extremo: «Que demos paso al amor, que vivan las mujeres, mujeres jóvenes que quieren sacar adelante una vida». Unas mujeres en las que parece que, dentro del universo de Carlo, no están incluidas las mujeres profesionales y libres que analicen la actualidad de su vida como personajes públicos que son. Esas mujeres que no necesitan insultar ni desear nada malo y que simplemente dan una opinión libre sobre determinados hechos. Con este discurso comienza una nueva etapa, una etapa en la que Costanzia y Rubio vuelven a generar actualidad y en la que solo el tiempo dirá si son capaces de encajar los privilegios y los sinsabores de su vida frente a los focos.