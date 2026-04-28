‘Lisbon Noir’, el thriller sobre Diogo Alves: el español considerado el primer asesino en serie de Portugal

La ficción lusa ha logrado despuntar en Amazon Prime Video con el éxito de Lisbon Noir, un thriller policíaco basado en hechos reales que se encuentra entre lo más visto de la plataforma y que rescata a uno de los personajes más legendarios de la historia negra del país: la de Diogo Alves, el criminal español que está considerado como el primer asesino en serie de la historia de Portugal.

La miniserie arranca con la muerte de un diplomático español, después de caer desde el Acueducto de Águas Livres, en Lisboa. La investigación apunta a que se trata de un asesinato, al que le seguirán muchos otros en la capital lusa. Además, la misma noche del crimen se produce también un robo en la universidad: alguien se ha llevado la cabeza de Diogo Alves, conservada en formol. Los investigadores se darán cuenta pronto de que el asesino copia el modus operandi de Alves y elige icónicos lugares de Lisboa para cometer sus atrocidades.

Así, Lisbon Noir, con un reparto que incluye algunos rostros españoles, descubre a quienes no la conocían la historia de Diogo Alves, el criminal nacido en Galicia al que se le apodó el asesino del acueducto o pancada. El primer sobrenombre se lo debe a la leyenda por la que le atribuyeron, tras su muerte, el asesinato de 70 personas entre 1836 y 1840 en el área del acueducto, un mito que se pudo desentrañar gracias a la investigación de Miguel Carvalho Abrantes, el pasado año. Ésta desveló que Alves ni siquiera fue acusado de esos casos por ninguna autoridad.

Las muertes del acueducto, en cambio, sí que fueron reales, según se ha constatado, aunque en su mayoría se clasificaron como suicidios y se produjeron, también, tras la ejecución de Alves.

Nació en Galicia sobre 1810 y en la década de 1830 se mudó a Lisboa, donde trabajaba como cochero. En 1839, cuatro personas de una misma familia y su mayordomo fueron halladas muertas en la casa de Pedro de Andrade, un reputado médico. En octubre de ese mismo año, Diogo Alves fue detenido por la masacre que ejecutó cuando entró en el domicilio para robar. Se le condenó a la pena capital y murió en la horca en 1841, en el Cais do Tojo de Lisboa.

Las autoridades conservaron la cabeza de Diogo Alves para el estudio de la antropología criminal, y se mantiene en un tarro de cristal en formol, expuesto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa. Sin embargo, también se ha cuestionado si realmente esa cabeza es o no la de Diogo Alves.

Según la investigación de Miguel Carvalho Abrantes, el compuesto del formaldehído no se empezó a usar como método de preservación hasta décadas después de la muerte del criminal. Sostiene también que el catálogo del museo de la universidad desapareció en un incendio en los 70 y que no hay parecido físico con las imágenes que recogen el rostro del asesino.

La miniserie Lisbon Noir, compuesta por cuatro capítulos, cuenta con un reparto encabezado por Pêpê Rapazote (Narcos), Beatriz Godinho (Cuba Libre) y Mina El Hammani (Élite).