El caso de ‘El Nani’ enfrenta a Mediaset y Amazon Prime Video contra HBO: la disputa por su desaparición

El interés por relatar la desaparición de Santiago Corella, alias El Nani, ha posicionado a Mediaset y Amazon Prime Video frente a HBO Max. La historia del que está considerado como el primer desaparecido de la democracia ya se contó anteriormente en la polémica película Matar al Nani y en el documental Pacto de silencio. El Nani y la mafia policial, pero el interés por los true crime ha hecho que el grupo de comunicación y las plataformas trabajen para rescatarlo con firma propia.

La desaparición de El Nani, ahora en el foco de la ficción española, es uno de los episodios de sucesos más oscuros de los 80 en España. El atracador de joyerías, uno de los delincuentes más conocidos del país, desapareció el 12 de noviembre de 1983. Mediaset ya ha iniciado el rodaje de la producción que contará el caso, la continuidad de El Marqués, que fue la serie más vista de Telecinco el pasado año, con más de un millón de espectadores de media y un 11,4% de share.

Esta vez, tras su trabajo sobre el asesinato de Los Galindos, el periodista Onofre Romera (José Pastor) investigará la desaparición que conmocionó a los españoles en El Marqués, 1985, enmarcado en el contexto social de la época que reflejará también las tensiones sociales.

La producción de la serie de Mediaset corre a cargo de Unicorn Content y se podrá ver en Telecinco, además de formar parte del catálogo de Amazon Prime Video, debido al acuerdo de la plataforma con Mediterráneo -compañía integrada dentro del grupo de comunicación que produce y distribuye su contenido-.

Al mismo tiempo que Mediaset apuesta por la ficción inspirada en hechos reales, HBO Max está desarrollando su propia producción del caso de El Nani, en esta ocasión con el productor Domingo Corral. Será la primera serie con el sello del ex director de Ficción y Entretenimiento de Movistar Plus+, tras su cese de la plataforma de Telefónica y su acuerdo de colaboración exclusiva con HBO Max.

La perspectiva de la serie de HBO Max apunta a ser distinta a la de Mediaset, especialmente por haber confiado la ficción a Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, responsables de Anatomía de un instante. Explorarán de nuevo un escenario marcado por la Transición, con la atención puesta sobre la oleada de atracos a bancos que disparó la tasa de este tipo de delitos en España hasta situarla entre las más altas del mundo. A partir de ahí, nace una unidad policial especializada -la Brigada Antiatracos- que rescata a agentes franquistas. La apuesta, en este caso, pasa por darle mucha más fuerza a la recreación histórica con un retrato más fiel y crudo.

Desaparición de ‘El Nani’

El Nani ya había sido detenido en varias ocasiones y había estado en prisión cuando fue arrestado en 1983 por un atraco en el que se descubrió, una vez desaparecido, que no había estado implicado. Todo apunta a que murió en la Dirección General de Seguridad después de ser torturado para que confesara el paradero de las joyas de las que los policías querían apropiarse.

Según se pudo saber más tarde, algunos agentes vinculados al franquismo conformaron una red mafiosa que actuaba con total impunidad, y se ponían de acuerdo con delincuentes a los que daban vía libre para atracar establecimientos a cambio de repartirse el botín. Trabajaron, entre otros, con algunos de los criminales más peligrosos del momento, como el Asesino de Nochevieja, al que en 1986 interceptaron en un taxi, en la plaza Neptuno de Madrid, y mataron con varios tiros a bocajarro. Lo habían seguido varios coches policiales para, afirmaron, evitar un asalto que iba a cometer. Fue uno de los testigos que se quitaron de encima.

Su asesino fue identificado como José María Pérez Gutiérrez, alias Cartago, uno de los policías de la mafia, implicado también en la desaparición de El Nani. Según la versión de los condenados, lo llevaron a un descampado de Vicálvaro para que les indicara dónde había escondido unas armas, momento que El Nani habría aprovechado para huir. Nunca se le dio credibilidad a ese testimonio. Tampoco se encontró jamás a El Nani, que fue declarado fallecido tras 10 años en paradero desconocido.

Versiones sobre su paradero

Se sugirió que El Nani huyó a Francia o México, aunque la acusación apuntó que esta información respondía a las «maniobras de distracción» de los acusados. También se barajó que el cuerpo se hubiera arrojado a la presa de Guadalén (Madrid) y, más tarde, al pantano de Puente Nuevo (Córdoba), pero los equipos de búsqueda no encontraron nada.

Por otro lado, Federico Venera, un joyero ex confidente de la policía y clave en el caso de El Nani, indicó en la investigación periodística Dossier negro que oyó a los agentes decir que «durante los interrogatorios se les había quedado muerto y no les había quedado más remedio que deshacerse del cuerpo». Según su testimonio, lo enterraron en Vicálvaro y cubrieron sus restos con cal viva.

El comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González fueron condenados a más de 29 años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y por un delito de detención ilegal con desaparición forzada, además de torturas y privación de derechos cívicos a Ángel Manzano y a Soledad Montero, colaborador y mujer de El Nani. A ello se sumó otro delito de detención ilegal de las tres hermanas del desaparecido. En realidad, cumplieron una pena mucho menor. Mientras, los otros cuatro procesados fueron absueltos.