Movimiento sísmico en el tablero energético global. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado su salida de la OPEP y de la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo, poniendo fin a 59 años de pertenencia al cártel. La decisión supone un golpe directo a la cohesión del bloque exportador y a su líder de facto, Arabia Saudí, en un momento especialmente crítico marcado por la guerra con Irán y una crisis energética que tensiona la economía mundial.

El movimiento de Abu Dabi no es menor: rompe uno de los equilibrios más estables del mercado del crudo en las últimas décadas y abre un escenario de mayor volatilidad en precios y producción. En plena escalada geopolítica en Oriente Medio, la salida emiratí amenaza con debilitar la capacidad del cártel para coordinar recortes o aumentos de oferta, justo cuando el mercado exige certidumbre.

Reajuste en plena crisis energética

Desde el Gobierno emiratí justifican la ruptura como parte de un «reajuste estratégico» vinculado a la guerra con Irán y a la necesidad de adaptarse a una demanda cambiante. El ministerio de Energía de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que el país incrementará progresivamente su producción, liberándose así de las cuotas pactadas dentro del grupo.

La decisión responde a una ambición clara: ganar flexibilidad para explotar su capacidad productiva. Antes del estallido del conflicto con Irán, Emiratos ya era el cuarto mayor productor de la OPEP, con unos 3,8 millones de barriles diarios, y aspiraba a alcanzar los 5 millones en 2027. En exportaciones, el volumen rondaba los 2,75 millones de barriles diarios.

El mensaje oficial incide en que la salida no implica abandonar el compromiso con la estabilidad del mercado global, sino reforzar su capacidad de respuesta. Sin embargo, en el sector energético se interpreta como un movimiento unilateral que prioriza el interés nacional frente a la disciplina colectiva del cártel.

Choque con Arabia Saudí

La ruptura no llega de forma aislada. Emiratos y Arabia Saudí llevan años chocando por las cuotas de producción y por su influencia regional. Las tensiones se han intensificado a medida que Abu Dabi ha impulsado su capacidad extractiva, cuestionando los límites impuestos por la OPEP.

Además, ambos países han respaldado intereses enfrentados en conflictos como el de Yemen, lo que ha erosionado aún más la relación. La salida emiratí cristaliza así una fractura latente dentro del grupo, que hasta ahora había logrado mantener una imagen de unidad pese a sus diferencias internas.

El impacto geopolítico va más allá del petróleo. La decisión también se interpreta como un gesto hacia Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha criticado en repetidas ocasiones a la OPEP por manipular los precios del crudo. La marcha de Emiratos debilita la capacidad del cártel para influir en el mercado y encaja con los intereses de Washington de abaratar la energía.

En paralelo, Abu Dabi ha mostrado su malestar con otros países del Golfo por la falta de apoyo frente a los ataques iraníes durante la guerra, lo que añade una dimensión política a la decisión energética. Todo apunta a un reposicionamiento más amplio de Emiratos en el tablero regional.

La salida de un miembro histórico (integrado en la OPEP desde 1967) abre un precedente peligroso para el grupo. Si otros productores siguen el mismo camino, el cártel podría perder definitivamente su capacidad de controlar el mercado global del petróleo.