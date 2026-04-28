Una niña se rompe ante sus profesores en Mallorca: confiesa que su padre la llevaba violando tres años

Escándalo en el municipio mallorquín de Manacor. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que agredió sexualmente a su propia hija menor de edad durante tres años. La víctima, que actualmente tiene 16 años, confesó los hechos a sus profesores del colegio, quienes fueron los encargados de dar el aviso a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Las agresiones ocurrieron cuando la niña tenía tan sólo 13 años. Desde ese momento, su progenitor la sometió a un auténtico calvario sexual en su domicilio. La víctima tuvo que soportar durante tres largos años diversos episodios de abusos sexuales hasta que dijo basta.

Harta de la situación, la menor, antes de terminar sus clases en el instituto, acudió a sus tutores y confesó todo lo que había estado sufriendo en casa. Los docentes no tenían sospecha alguna del padre de esta alumna, pero enseguida comprendieron algunas cosas.

Y es que la chica acababa de regresar de un periodo de absentismo escolar prolongado y del que no se justificó realmente el motivo del mismo. Cuando los orientadores del centro empezaron a indagar y a realizar preguntas, la alumna expuso lo que presuntamente le ocurría. La víctima también explicó que no quería volver a su casa.

Acto seguido, desde el centro se contactó con la UFAM de la Comisaría de Manacor de la Policía Nacional. Entonces, los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación.

La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa. La niña afirmó que los episodios se venían repitiendo desde hacía tres años en el domicilio familiar y que no los dijo nunca ni a su madre ni a sus familiares. La alumna, al no querer regresar al domicilio familiar, fue trasladada a un centro de menores.

Por ello, al realizar varias pesquisas y comprobar la veracidad de los hechos, los agentes de la UFAM de la Comisaría de Manacor de la Policía Nacional detuvieron al varón por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.