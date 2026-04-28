Un chino drogó y violó a su hija menor en Mallorca durante cinco años: colocó Lorazepam en su comida para marearla

Un hombre de nacionalidad china ha sido condenado este pasado martes a siete años y seis meses de cárcel por violar en su casa de Palma a su propia hija cuando ésta tenía entre 9 y 14 años de edad. El varón ha reconocido los hechos en el juicio y ha quedado probado que llegó a drogar a la menor con medicamentos como Lorazepam para anularla y privarla de sentido.

Los hechos comenzaron en el año 2019. La primera agresión sexual se produjo un día en el que el padre tenía invitados en el domicilio, circunstancia que aprovechó para dormir con su hija en la misma cama. Cuando creía que estaba dormida, la manoseó. Posteriormente, le dijo que no podía contar a nadie nada de lo que había pasado.

Unos meses más tarde, el individuo volvió a actuar y le pidió a la niña que le hiciera un masaje a cambio de dinero. Mientras se lo estaba dando, él empezó a masturbarse y le ofreció a la niña tocarle sus partes íntimas, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES.

El infierno que tuvo que soportar la víctima continuó a lo largo de varios meses. Su padre fue abusando de ella a escondidas, y para comprar su silencio, le ofreció a cambio su tarjeta bancaria para que comprara ropa por Internet. En otras ocasiones, por si fuera poco, aprovechó los momentos en los que le echaba crema en la espalda para tocarle los pechos.

En la noche del 21 de agosto de 2024 se produjo el episodio más oscuro de esta historia. El recién condenado suministró a su hija dos fármacos, Lormetazepam y Lorazepam, que mezcló con comida y bebida. A consecuencia de esto, la niña sufrió mareos y fue violada en su habitación. Ese mismo día, la víctima contó lo que había pasado a una amiga suya por Whatsapp.

Tras esta confesión, los padres de varias compañeras acudieron al domicilio del condenado y enseguida alertaron a la Policía Nacional de todo lo ocurrido. Los agentes acudieron al inmueble con suma celeridad y detuvieron al hombre, que desde entonces ha permanecido en prisión provisional.

Tras todos estos hechos, la menor sufre graves secuelas psicológicas y no se descarta que en un futuro tenga que ser sometida a intervenciones terapéuticas por las situaciones vitales o experiencias que activen su memoria traumática.

La Fiscalía pedía para este padre hasta 21 años de prisión por dos delitos de agresión sexual, además del pago de una indemnización a la menor de 60.000 euros.

Sin embargo, nada más arrancar el juicio que ha tenido lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el hombre ha reconocido los hechos y ha consignado antes de la vista 60.000 euros a la menor, por lo que se ha aplicado una atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Finalmente, la Fiscalía y el abogado han llegado a un acuerdo y el individuo ha sido condenado a siete años y medio de prisión y trasladado a un centro penitenciario de Palma.