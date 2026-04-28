El presidente de Renfe asegura que la empresa pública es «una víctima más» del accidente de Adamuz

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, ha asegurado este martes en el Congreso de los Diputados que la entidad pública que preside es «una víctima más» del accidente de Adamuz que causó, el 18 de enero de 2026, la muerte de 46 personas. Estas declaraciones coinciden con la confirmación de la Guardia Civil, de que la causa del descarrilamiento del tren y la posterior colisión con el segundo convoy fue la rotura de la vía en el punto kilométrico 318,681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Renfe se encuentra involucrada en el accidente de Adamuz debido a la colisión de uno de sus trenes Alvia con un Iryo que acababa de descarrilar, por la rotura de la vía, que es responsabilidad de otra entidad pública, Adif. El siniestro causó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Fernández Heredia ha presumido, en su comparecencia en la comisión de Transportes por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, en el Congreso de los Diputados, de que «tres meses después» de los siniestros, «somos testigos de cómo la ciudadanía sigue confiando en el sistema ferroviario». El presidente de Renfe se ha jactado de que su empresa «cuenta con grandes profesionales» y ha transmitido que «el tren es uno de los medios más seguros que existen hoy en día» para viajar.

En su intervención, el dirigente ha resaltado la «formación, implicación y empatía» de los trabajadores, que «hacen posible que día a día miles de personas puedan desplazarse por todo el territorio nacional, mostrando que Renfe no sólo es la operadora pública del servicio ferroviario, sino que también es referente de movilidad en nuestro país».

A continuación, Fernández Heredia ha querido «matizar» que su comparecencia en la comisión se da «en nombre de Renfe, desde una posición de perjudicada, tanto que se han producido dos fatales accidentes que han afectado a nuestros viajeros y viajeras y a nuestro personal». El presidente también ha querido destacar que los de Adamuz y Gelida son «dos accidentes de los que Renfe no ha sido responsable, sino una víctima más».

Críticas al presidente de Renfe

Álvaro Fernández Heredia ha comparecido en el Congreso de los Diputados a iniciativa propia, en una Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para rendir cuentas de los accidentes de Adamuz y Gelida, después de que, anteriormente, hayan pasado por la misma tanto el presidente de Adif, Pedro Marco, como el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Las palabras del presidente de Renfe han provocado fuertes críticas, sobre todo provenientes de Vox. La diputada de la formación verde, Patricia Rueda, ha echado en cara a Fernández Heredia decir que la compañía pública sea «una víctima más» de la tragedia.

«Eso es inhumano y demuestra la poca categoría moral a la que, tristemente, nos tienen acostumbrados quienes están en cargos de responsabilidad, ya no solo en este Gobierno, sino en Renfe, Adif, etc. Siento indignación al escuchar sus palabras en esta Cámara, porque su intervención, al estilo de Óscar Puente o del presidente de Adif, es cero autocrítica y cero responsabilidad», ha señalado la diputada de Vox.