La Guardia Civil necesitó la ayuda de dos empresas suizas para leer las cajas negras de los trenes de Adamuz que descarrilaron y colisionaron provocando el fallecimiento de 46 personas.

El capitán de la Guardia Civil a cargo de la investigación ha enviado un informe a la juez que investiga el accidente de Adamuz en el que se difunden, por primera vez, las imágenes del interior de los trenes. Los agentes también informan en este documento de los datos y grabaciones sobre el accidente.

La Guardia Civil informa a la juez que el proceso de volcado y extracción de datos, tanto del registrador JRU Hasler del tren Alvia, como del registrador JRU Hasler del tren Iryo, fue realizado el pasado día 5 de marzo de 2016. Los encargados de hacerlo fueron los técnicos especialistas de la empresa Hasler Rail, la compañía suiza que fabricó estas cajas negras.

El volcado se hizo en presencia de la autoridad judicial pertinente y se realizó a través de dos aplicaciones informáticas denominadas MULTIREC-SG y HUSLER-SG, de cuyas licencias de instalación y uso es propietaria la empresa Hasler Rail.

La Guardia Civil pide ayuda

Para esclarecer aún más los hechos, los agentes que investigan el accidente de Adamuz han pedido ayuda para interpretar los datos contenidos en las cajas negras: «Para la correcta interpretación de los datos extraídos, se requieren conocimientos específicos de los sistemas anteriormente citados, para lo que se necesita disponer de formación específica en los mismos».

Y prosiguen: «Habiendo elevado consulta a laboratorios centrales de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, a este respecto, se informa que no se dispone de datos contenidos en los RJU, puesto que se carece de los software necesarios para su descarga, así como de conocimientos técnicos suficientes para su interpretación, por lo que, para poder dar cumplimiento y llevar cabo lo ordenado por la juez, sería necesario, disponer de los citados softwares y sus licencias, así como de conocimientos técnicos cualificados para su instalación, lectura e interpretación de los datos contenidos».

Causas del accidente de Adamuz

Los agentes narran en este último atestado lo que pasó en cada minuto antes del accidente. Los investigadores detectaron un fallo de alimentación a las 19:43:42 e identifican, presumiblemente, ese momento como el de la colisión.

«Se aprecia desplazamiento del coche 6 hacia entrevía al finalizar el segundo 41, justo al inicio del segundo 42 se aprecia vibración en el vagón, presumiblemente debido al impacto del Alvia con el final del coche 6, e inmediatamente después se produce un desplazamiento del coche 6 hacia el lado contrario (exterior de la infraestructura). Al mismo tiempo, en el coche 1 se apaga una de las cámaras, continúa grabando una de ellas, apreciándose la inercia de freno en pasajeros y personal», relatan los agentes.

La Guardia Civil identifica este primer punto de colisión entre el tren Iryo y el tren Alvia en la zona posterior del coche 6 cuando tren Iryo circulaba a una velocidad de 152 km/h y el tren Alvia a una velocidad de 204 km/h.

A las 19:44:06, los agentes han podido ver en los datos del tren que la velocidad del tren Iryo desciendió a 0 km/h. «Este es presumiblemente el punto de detención final del tren, con el morro delantero situado en el PK 317.567, a 1.113,6 metros del punto cero del descarrilamiento», aseguran.

Con toda esta información, los investigadores de la Guardia Civil concluyen que no hay evidencias en los datos analizados de que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2.

«Por este motivo, se concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura de carril», zanjan los agentes.