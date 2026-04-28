¡Increíble pero real! Un portero rompe todos los límites y vuelve al fútbol con 70 años para jugar en Tercera

El domingo 3 de mayo será un día grande para el fútbol asturiano y también para el deporte en España. El portero Ángel Mateos jugará a sus 70 años con el Colunga el duelo ante el Praviano de Tercera Federación, lo que servirá como homenaje a su gran trayectoria en el fútbol regional.

Su técnico, Efrén Díaz, ha expresado su satisfacción ante este hecho: «Me parece fenomenal, es algo disruptivo y demostramos que el fútbol es intergeneracional. La idea es que el fin de semana juegue un rato, posiblemente los primeros minutos. Nosotros no nos jugamos nada y el Praviano tampoco, y tampoco molestamos a ningún rival», prosigue Díaz, añadiendo que el portero «está en forma» y que ya ha pasado el reconocimiento médico de la Federación Asturiana.

El turonés suele jugar pachangas de manera semanal y otros deportes como el tenis. Esta novedosa iniciativa sale de los directivos del Colunga, Santi García-Barrero y Keith Thompson, para reconocer a un futbolista que jugó hasta pasados los 40 años en los campos de Tercera.

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Trayectoria del portero en el fútbol

Mateos comenzó su carrera en el mundo del fútbol en el Estudiantil de Figaredo, donde empezó a desempeñarse como portero, posición en la que desarrollaría toda su carrera. De ahí, dio el salto al equipo de su pueblo, el Deportivo Turón, cuya portería defendió desde los 18 y los 30 años. Tras una década siendo uno de los porteros más destacados de la región, fichó por el Caudal Deportivo de Mieres.

Allí estuvo como parte del equipo en Segunda B durante la 87-88, en la que disputó 38 encuentros y sumó 3.420 minutos. Pasó por el Hermanos Antuña hasta que, con 43 años, colgó las botas en el Santiago de Aller.

Por tanto, este mito del fútbol asturiano volverá a estar bajo palos este domingo a las 17:00 horas en el césped del Campo Municipal de Santianes.