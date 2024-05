Zapana telefoneó a Camps para felicitarle por su absolución: «¿Nos vemos y nos tomamos un café?»

De ex presidente de la Generalitat Valenciana a ex presidente de la Generalitat Valenciana. Eduardo Zaplana ha tenido el detalle de ser una de las personas que ha telefoneado directamente a Francisco Camps para felicitarle por su absolución y el final de un calvario judicial que ha durado 16 años, desde el 8 de febrero de 2008, como ha recordado una persona próxima al citado Francisco Camps. Así, lo han confirmado fuentes próximas a los ex presidentes, conocedoras del encuentro que ambos protagonizado este jueves en Hotel Bar Helen Berger, ubicado en Ciutat Vella (Ciudad Vieja), en Valencia.

Precisamente, esa felicitación está en el origen del encuentro entre ambos, que las mismas fuentes han situado dentro de la normalidad, porque «hablan con cierta frecuencia». Además, ambos viven en una zona próxima y cercana, también, al centro de Valencia. Francisco Camps ha recibido desde su absolución cientos de llamadas y más de 1.000 mensajes. Pero, la llamada de Eduardo Zaplana era, si cabe, aún más especial.

Los hechos, se han desarrollado de la siguiente manera: el día posterior a que se conociera la absolución de Francisco Camps, éste recibió la llamada de Eduardo Zaplana. De esa conversación, surgió la idea de un encuentro: «¿Nos vemos y nos tomamos un café?», preguntó Francisco Camps a Eduardo Zaplana, lo que este último aceptó encantado.

El encuentro se produjo este jueves. Y, durante un rato, ambos ex presidentes de la Generalitat estuvieron dialogando sobre temas diversos. La relación entre ambos es ahora fluida. Sobre todo, desde que en noviembre de 2021, se reunieran, también en Valencia, y también cerca de la Calle La Paz, una de las vías principales de la ciudad, en un restaurante, convocados por OKDIARIO: «Se llevan bien. Fueron discutidos, pero no enemigos», explicaba este viernes a este medio la citada fuente.

El encuentro ha servido, también, para que Francisco Camps diera ánimos y deseara suerte a Eduardo Zaplana, en el denominado caso Erial, que en los últimos tiempos ha acaparado la atención informativa en sus sesiones en la Ciudad de la Justicia de Valencia. tanto uno como otro han defendido siempre su inocencia propia y la del otro.

Eduardo Zaplana fue presidente de la Generalitat Valenciana entre los años 1995 y 2001, cuando fue reclamado por el entonces presidente del Gobierno de España José María Aznar para estar al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Le sucedió, tras un breve paréntesis de interinidad de José Luis Olivas, Francisco Camps, hasta que decidió dimitir tras deliberarlo en el ámbito político, pero, sobre todo, en el más íntimo y personal de quienes han sido su principal apoyo estos 16 años: el de su familia.