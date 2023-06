El número dos de la lista de Vox por Valencia en las elecciones autonómicas y portavoz adjunto en Les Corts la pasada legislatura, José María Llanos, ha rectificado sus palabras sobre la violencia machista asegurando que la condena, aunque ha matizado: «Lo que niego es la existencia de la violencia de género».

Esta mañana, Llanos, en declaraciones a TVE ha afirmado que «la violencia de género no existe, la violencia machista no existe» y ha defendido el concepto de «violencia intrafamiliar».

Argumenta que su formación no cree «que las personas tengan género, tienen sexo» y que «las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños».

A estas palabras ha contestado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha recalcado que la violencia de género sí «existe» y, dicho esto, ha garantizado que el PP no dará «ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra».

Posteriormente, Llanos ha difundido en Twitter el siguiente mensaje: «Me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género».

Me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género. Lucharemos por erradicar todo tipo de violencia y por ofrecer un marco jurídico que nos permita proteger a todas las víctimas. — José María Llanos (@JoseMa_Llanos) June 16, 2023

Y agrega: «Lucharemos por erradicar todo tipo de violencia y por ofrecer un marco jurídico que nos permita proteger a todas las víctimas».

También se ha manifestado sobre esta polémica, el líder de los populares valencianos y futuro president, Carlos Mazón: «La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no sólo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia», ha recalcado en redes sociales. «Violencia de género o violencia machista. Sin ninguna duda».

La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia. — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) June 16, 2023

PP y Vox dieron a conocer este jueves 50 puntos en los que se basa su acuerdo en el gobierno de la Generalitat Valenciana en el que se aludía a la «violencia intrafamiliar», pero no a la violencia machista o de género, lo que ha provocado una declaración institucional del Consell en funciones en la que califica de «inadmisible este negacionismo», al tiempo que defiende que «la Comunitat Valenciana no puede convertirse en una tierra franca para el machismo».