Vox lleva a las Cortes Valencianas su rechazo a los menús ‘halal’ en comedores escolares y hospitales

Vox ha elevado una iniciativa a las Cortes Valencianas de rechazo a la implantación de los menús halal, los que cumplen los preceptos islámicos, en comedores escolares y hospitales. La iniciativa de Vox se produce en respuesta al Gobierno de Pedro Sánchez que, tal como ha publicado OKDIARIO el pasado enero, pretende que todos los colegios y hospitales públicos tengan disponibles esos menús halal, como una «estrategia de convivencia». Frente a ello, Vox plantea «la necesidad de promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal, garantizando los derechos de los consumidores a productos arraigados a nuestra cultura alimentaria y apoyando a los productores que defienden nuestras costumbres, en especial locales». Esto último, de facto, también, un guiño a los ganaderos valencianos.

La Proposición No de Ley (PNL) ha sido presentada ante el registro este mismo viernes. Y, en ella, Vox sostiene que «lo que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende disfrazar de tolerancia no es más que otro paso hacia la imposición del multiculturalismo que tan nefastos resultados ha tenido a lo largo de toda Europa».

Defiende, además, que en Vox tienen «claro la obligación de respetar y adaptarse a la cultura y a las tradiciones del país que con tanta generosidad los ha acogido y en ningún caso debe contemplarse como opción que sea el país de acogida el que tenga que adaptarse a las costumbres de los extranjeros».

Sostiene, también, que la «imposición» en centros públicos de menús halal «no traerá consigo un mayor respeto a las diferencias, sino que camufla y normaliza un modelo de sociedad que es opuesto a nuestros valores como sociedad».

Así, Vox reclama instar al Consell de la Generalitat Valenciana que manifieste su rechazo la implantación de los citados menús halal «en cualquier centro público por ser contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres».

Insta también la necesidad de promover «activamente» la gastronomía y carnocería tradicionales españolas frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal, garantizando el derecho de los consumidores a productos arraigados a nuestra cultura alimentaria y apoyando a los productores que defienden nuestras costumbres, en especial las locales».

Pone de manifiesto «la necesidad de apoyar de manera explícita y decidida al producto español por todas las Administraciones públicas, fomentando el consumo entre la población y fomentando medidas de protección» del sector primario. Así como la necesidad de que «mientras vivan en España, los extranjeros deben adaptarse y respetar los usos y costumbres del país que los acoge y en ningún caso deben pretender imponer las de sus países de origen».

Y expresa finalmente su «rechazo» a la «imposición de prácticas foráneas ajenas a nuestros usos y costumbres, especialmente todas las relacionadas con el islamismo que amenaza la convivencia y la seguridad de los españoles, con especial mención a los derechos de las mujeres españolas».