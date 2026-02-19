Vox insiste en pedir la dimisión de Barcala por las VPP y avisa que llegarán al final «caiga quien caiga»

Vox no cede. Su portavoz en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha insistido este jueves en la petición de dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por el caso de las viviendas de protección pública (VPP), entre cuyas adjudicatarias se encuentran la ya dimitida concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, o dos hijos y un sobrinos de la directora general de Régimen Interno del Consistorio, María Pérez-Hickman. Además, avisa de que en el caso del escándalo de las VPP de Alicante su formación irá hasta el final «caiga quien caiga». En el caso de Luis Barcala, ha concretado que «si efectivamente se demuestra que hay irregularidades, el alcalde de Alicante tiene que dimitir».

Vox ya había elevado del ámbito local al autonómico el caso de las VPP de Alicante al solicitar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Esa comisión saldrá adelante con el apoyo del Grupo Popular, ya expresado por el portavoz de los populares, Fernando Pastor, este miércoles, como ha publicado OKDIARIO.

Este jueves, José María Llanos ha insistido en la posición mantenida, también este miércoles, en las Cortes Valencianas por Vox y fijada en el Pleno monográfico del Ayuntamiento sobre las citadas VPP por su portavoz en el Consistorio, Carmen Robledillo: la de la dimisión de Luis Barcala. En concreto, Vox no está dispuesto de ninguna manera a entregar a la izquierda el Ayuntamiento de Alicante, pero sí contempla un relevo al frente de la Alcaldía dentro del actual grupo de Gobierno.

En este caso, se da la circunstancia de que Vox es socio preferente del PP a nivel autonómico y en los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, así como en el tercero por habitantes, Elche. Si bien, ahora mismo, la postura del PP en este caso es la de perseguir a quienes el propio presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca ha denominado como «jetas» en sede parlamentaria. Es decir, a quienes obtuvieron una vivienda en la citada promoción, que no les correspondía.

«Nosotros estamos aquí para vigilar, fiscalizar y para que no se cometa ninguna irregularidad y se defiendan los intereses de todos los valencianos. Por eso, nada más tuvimos conocimiento de estas supuestas irregularidades en la adjudicación» de las VPP de Alicante «solicitamos la comisión de investigación», ha expresado José María Llanos, para quien «hay que dirimir todas las responsabilidades. En cualquier caso, caiga quien caiga».

El portavoz de Vox ha agregado que su formación tiene «muy presente que hay que combatir la corrupción. Siempre y en todo momento». José María Llanos ha insistido, además, en que «ya sea por omisión, por ignorancia o ya sea por incompetencia, si efectivamente se demuestra que hay unas irregularidades , desde luego, el alcalde de Alicante, tiene que dimitir».