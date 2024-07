Vox facilita al PP la elección del director valenciano de Antifraude en el primer pleno tras la ruptura

Los votos de los diputados de Vox, sumados a los del PP, han convertido al candidato del Partido Popular Eduardo Beut en nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude. La elección ha necesitado de un pleno ordinario y otro extraordinario para cumplir la recién aprobada ley de la citada agencia. Los que hasta hace apenas 72 horas eran socios del Gobierno valenciano han votado este lunes unidos todos y cada uno de los cinco puntos que conformaban la sesión ordinaria. Con sus votos ha sido validado, entre otros, el decreto del Plan Simplifica que, por unanimidad de todos los grupos pasará a tramitarse también como proyecto de ley.

La Cortes Valencianas han cerrado su periodo de sesiones hasta el 15 de septiembre tal como lo comenzaron. Con PP y Vox votando y aprobando las iniciativas de gobierno y con PSOE y Compromís, oponiéndose a ellas. Una cuestión que no sería noticia a no ser porque Vox ha roto el pacto de gobernabilidad con todos los gobiernos que conformaba conjuntamente con el PP. Pero Vox ha sido leal a todos y cada uno de esos acuerdos adoptados en los días y horas previas a la ruptura. Y los ha votado a favor. A pesar de que no eran menores.

Así, PP y Vox han desestimado conjuntamente la toma en consideración de modificación del artículo 139 del reglamento de la Cámara por la vía de urgencia, que afectaba a la tramitación de un proyecto de ley por lectura única.

Además, PP y Vox an validado el decreto ley de simplificación administrativa de la Generalitat valenciana: lo que se conoce como Plan Simplifica y han respaldado la elección del nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude Eduardo Beut. Este último, releva en su responsabilidad a Joan Llinares.

Los otros dos puntos: la validación del decreto reducción de tarifas del transporte público y del medidas de compensación de los efectos negativos sobre las ayudas a los afectados por el trágico incendio de un edificio en el barrio valenciano de Campanar, han salido adelante con el respaldo de los cuatro grupos con representación parlamentaria.

Agencia Valenciana Antifraude

La elección del nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude es trascendente por dos motivos. Uno, porque hay temas importantes pendientes de los resultados de las investigaciones de esa misma agencia, como la compra de material de protección durante la pandemia a un empresario chino o las facturas del Ayuntamiento del pueblo del ex presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig a empresas relacionadas con su hermano.

Y, otro, porque abre la puerta a cambios importantes en otros organismos, como Radio Televisión Valenciana, que también cuenta con una nueva ley acordada en su día por PP y Vox.

El otro tema del día en las Cortes Valencianas era si la presidenta de la Cámara Llanos Massó, de Vox, iba a dejar su puesto tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que dirigía con el PP. Vox ya había adelantado este viernes que no sería así. Porque la ruptura sólo afecta a los gobiernos autonómicos. Pero la izquierda vio abierta una puerta para remover a Massó y provocar, con ello, una remodelación de la Mesa de las Cortes. Un órgano esencial porque de él dependen la tramitación de las leyes, la organización de los plenos y otras atribuciones.

Llanos Massó ha afirmado antes de ese pleno que no va a dimitir. Y, a la finalización del mismo, ha deseado un buen verano a los diputados y ha dado por cerrado el periodo de sesiones. En suma que, por ese lado, cambios no va a haber.