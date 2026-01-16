Una valenciana denuncia a la falsa médica de Burgos por el tratamiento prescrito a su madre con cáncer

Una mujer y su hijo, ambos de nacionalidad española, han resultado detenidos en Burgos (Castilla-León). Se les imputa un presunto delito de estafa por recetar sin licencia y prescribir terapias inventadas. La ex pareja de la detenida, también español, se encuentra investigado en la causa. Entre sus víctimas y denunciantes hay una mujer valenciana. El origen de su denuncia estriba en que supuestamente su madre fue víctima de la ahora detenida a través de un falso tratamiento de oncología que ella misma se había ofrecido a realizar, según fuentes de la Guardia Civil. Además, otra de las víctimas es de Alicante, también en la Comunidad Valenciana. No se trata, en este caso, de un paciente, sino del casero de la vivienda en que la ahora detenida residía en Burgos. Según la Guardia Civil, en este caso el problema han sido los impagos y el estado en que la mujer y su hijo han dejado la vivienda antes citada.

A los dos detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa, intrusismo profesional, contra la salud publica, falsedad documental y usurpación del estado civil. Los mismos cargos por los que se investiga a la pareja de la falsa médico

La denunciante valenciana conoció a la falsa doctora en un concurso canino. Y, a partir de ahí, se inició una relación de amistad muy cercana entre ambas. Al punto de que, cuando la víctima y denunciante transmitió a la falsa doctora que su madre sufría una enfermedad terminal, esta última se ofreció a tratarla, según las fuentes consultadas. Es por aquellos hechos por los que ahora la mujer valenciana ha denunciado a la falsa doctora.

Según el relato de la Guardia Civil, han aparecido seis perjudicados más, sumando al menos 10 víctimas sólo por tratamientos médicos. Y, entre ellas, la mujer valenciana. No obstante, la investigación sigue abierta y no se descarta hallar a más perjudicados.

Además, según las mismas fuentes, madre e hijo actuaban con el pretexto de mejorar la salud de las víctimas con todo tipo de tratamientos a precios desorbitados. También, tenían un criadero ilegal y efectuaban venta de mascotas que, en palabras de la Guardia Civil, nunca recibían los compradores.

Las mismas fuentes relatan que la mujer carecía de titulación oficial en Medicina y, en ocasiones, aportaba el número de colegiado de la asociación médica estadounidense como especialista en neurología, neurocirugía y neurofisiología clínica y diagnóstica, pero sin poder acreditarlo documentalmente.

La mujer utilizaba pseudónimos para enmascararse, tales como Hada, Celia o Israel. Con esos nombres, según la Guardia Civil, falsificaba recetas para obtener antibióticos, colirios, antiinflamatorios y vacunas. La Guardia Civil calcula que el dinero obtenido bajo engaño por los tratamientos prescritos por la ahora detenida para sanar las patologías descritas por los pacientes supera los 48.800 euros y eleva la cifra total a los 177.000 euros estafados supuestamente.

La mujer y su hijo ya habían sido detenidos el pasado año, también por estafar a una multitud de víctimas con problemas físicos o psicológicos y con falsos y caros tratamientos. En cifras de la Guardia Civil, habrían recibido 285.000 euros por transferencias en los últimos siete años.