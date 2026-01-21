Valencia recibe en Fitur el premio FiturNext por su gestión turística sostenible como destino

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, ha recogido este miércoles en Fitur el premio FiturNext a la tercera ciudad de España en reconocimiento al modelo de gestión turística sostenible en destino y, en concreto, a la gestión sostenible del agua, impulsada por Visit Valencia. Esta última, una fundación municipal que tiene por objeto la gestión estratégica y la promoción de Valencia. FiturNext es el observatorio de sostenibilidad de FITUR. El Ayuntamiento de Valencia está gobernado por María José Catalá. Y su equipo de Gobierno está conformado por PP y Vox.

El recogido este miércoles por la edil del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, no es el único premio que la ciudad de Valencia recibirá en Fitur. El siguiente, lo recogerá en menos de 48 horas. En concreto, este viernes, será galardonada con el premio Fitur4all 2026 al destino nacional inclusivo. El jurado ha valorado aspectos como la accesibilidad de los recursos turísticos, el transporte, la información, la atención al visitante y las políticas públicas orientadas a un turismo más inclusivo y sostenible. Fitur4all es una sección especializada dentro de la Feria Internacional del Turismo, que se dedica a promover el turismo inclusivo y accesible para todos.

En la actual edición de Fitur, la edil Paula Llobet ha presentado las acciones promocionales del III Año Jubilar y ha efectuado las presentaciones técnicas del Word Paella Day, Gay games y la agenda deportiva de Valenci, con la participación en citas como la Copa del Rey de baloncesto y voleibol, Ironman 70.3 Valenci, la Maratón de Valenciae, el 27º Trofeo Su Majestad la Reina y el EuroHockey Championship.

Valencia ha atendido más de 70 citas profesionales. ha puesto sobre la mesa proyectos que refuerzan su posicionamiento, como destino cultural, deportivo y gastronómico. Entre otros, Zentropy, la RED DTI o las experiencias garoturísticas en MISEA y sobre Film Office y Film Screen.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Valencia arrancó el miércoles 4 de diciembre de 2024 la mayor campaña turística de su historia para recuperar el volumen de visitantes y reemprender la actividad económica tras la DANA asociada a este sector, tanto en la ciudad como en su área metropolitana. El lema de la nueva campaña fue Verte en Valencia nos alegra el corazón. La iniciativa contó con el mayor presupuesto de la fundación municipal Visit Valencia, estimado en 1,5 millones de euros.