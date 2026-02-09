Sequoia y Síntesis y Acción: el dúo que monopoliza los contratos menores en municipios de Valencia

Sequoia Gestión Ambiental S.L. y Síntesis y Acción S.L. han monopolizado la contratación menor en numerosos municipios valencianos durante 2024, 2025 y lo que va de 2026, acumulando adjudicaciones directas por cerca de dos millones de euros según revelan los datos públicos de la Plataforma de Contratación del Sector Público y los portales de transparencia municipales.

La información oficial constata un patrón de repetición sistemática: ambas sociedades se alternan en servicios de consultoría, asistencia técnica y campañas de comunicación, especialmente en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, donde la contratación menor permite adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia.

La fórmula es simple y eficaz: ayuntamientos con escasos recursos técnicos, contratos por debajo del umbral que obliga a licitar, y las mismas empresas apareciendo una y otra vez en los registros públicos. Mientras la legislación permite fragmentar servicios para evitar la licitación abierta, Sequoia y Síntesis y Acción han convertido la contratación menor en un negocio recurrente de casi dos millones de euros en apenas dos años, sin que ningún competidor haya tenido la oportunidad de pujar por esos contratos.

Más de 200 contratos para Sequoia en dos años

Sequoia Gestión Ambiental S.L., dirigida por Alejandro Martorell Reig, recibió en 2024 más de un centenar de contratos menores por valor aproximado de 1,23 millones de euros. La empresa, originalmente dedicada a ingeniería ambiental, ha diversificado sus servicios para cubrir consultoría ambiental, planes de igualdad, dinamización social y redacción de pliegos para licitaciones municipales.

En 2025, la tendencia se intensificó: más de 110 contratos menores adjudicados a Sequoia superaron los 860.000 euros. La Mancomunidad de La Canal de Navarrés figura como principal cliente, junto a municipios como Navarrés, Anna, Enguera y Bolbaite, donde la empresa asume desde planes de residuos hasta proyectos de participación ciudadana y servicios sociales.

Síntesis y Acción, en los mismos municipios

Síntesis y Acción S.L., con sede en Paterna y dedicada a organización de eventos y campañas de comunicación, aparece como adjudicataria recurrente en los mismos ámbitos geográficos y administrativos. Entre 2024 y 2026, la empresa de Javier Ruiz, ex alcalde socialista de Foios, ha obtenido contratos para ferias, campañas informativas y comunicación institucional en consorcios como EMTRE y en la propia Mancomunidad de La Canal de Navarrés.

Los datos públicos muestran adjudicaciones simultáneas o consecutivas a ambas empresas por parte de los mismos ayuntamientos, en ocasiones por conceptos complementarios. En el Ayuntamiento de Emperador, Sequoia recibió en un mismo día dos contratos menores de 6.000 euros cada uno, mientras Síntesis y Acción se adjudicaba la dinamización de ferias en Anna y servicios de comunicación para EMTRE durante el mismo periodo.

El refugio del contrato menor

Fuentes del sector subrayan que este patrón de repetición es posible gracias a la flexibilidad del contrato menor, que permite adjudicaciones sin publicidad y limita los controles de concurrencia, especialmente en entidades locales pequeñas. La acumulación de servicios diversos —desde planes de igualdad hasta campañas de residuos o actividades sociales— muestra la capacidad de ambas empresas para captar de manera recurrente fondos públicos mediante procedimientos simplificados.