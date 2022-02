La sindica portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas María José Catalá ha exigido hoy la dimisión de la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Maria José Catalá sostiene que Oltra no puede continuar en la Consejería con el proceso en marcha. Además, la política popular ha reclamado responsabilidades también al socialista Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana de quién, ha dicho, ya no puede ponerse de perfil: «Esto ya no puede ser que no vaya con él».

El PP ha denunciado también que 26 días después de la comparecencia de Oltra en las Cortes Valencianas para hablar de otros casos de presuntos abusos sobre menores tutelados, aún no han tenido acceso a la documentación. Y ello, pese a que Oltra dijo entonces que el PP tenía esa documentación a su disposición, ha denunciado Catalá.

Catalá ha efectuado estas manifestaciones después de que se conociera que 8 cargos y funcionarios de la Consejería de Igualdad, que dirige Oltra, han sido llamados a declarar por el juez del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia en calidad de investigados (antiguos imputados) en la investigación que sigue para conocer si se ocultaron los abusos a la menor una vez ella los denunció, presuntamente, al personal del centro y, si fue así, en razón de qué se tomó esa decisión.

Catalá ha dicho hoy que lo más importante de este proceso es que»vamos a saber la verdad» de todo lo que pasó en ese momento y de cuál «fue el proceso en el cual una menor denuncia abusos». Y, al parecer, -ha continuado Oltra- la vicepresidenta, «a pesar de la proximidad del abusador con ella, no se entera hasta meses después».

También ha hecho hincapié María José Catalá en que «lo más importante es que en este proceso la consejería no se puso del lado de la víctima: Se puso del lado del abusador». Y, por esa cuestión, exige «una responsabilidad política». Oltra -ha dicho Catalá- «no puede seguir frente a esta consejería con este proceso en marcha». Además, María José Catalá también ha afirmado que Ximo Puig «no puede seguir de perfil. Esto, no puede ser que no vaya con él: Va con él, con su gobierno y con la responsabilidad de su gobierno», porque «son una serie de técnicos de la Consejería los que va a ir a declarar en calidad de imputados».