Mónica Oltra, ex vicepresidenta, ex portavoz y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valencia, insiste de nuevo y pretende que el juez retire una de las acusaciones populares contra ella. Este lunes sus abogados han presentado un recurso para que las acusaciones populares, ejercidas por el partido Vox y la asociación Gobierna-te, ejerzan con un mismo abogado y misma representación procesal, restando de esa manera una de las peticiones de condena en su contra.

La nueva maniobra de Oltra se contradice con lo que había manifestado públicamente en el sentido de acabar el proceso judicial lo antes posible para, según ella, volverse a presentar a las elecciones autonómicas al frente de su partido Compromís. Sin embargo, ahora parece haber elegido pelear la causa e intentar rebajar lo posible las tres acusaciones por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada por su Consejería durante parte de 2016 y 2017.

En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 15, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los representantes legales de Mónica Oltra recurren un auto del juez en el que ya rechazaba esta pretensión de aunar las dos acusaciones populares y pedía que “ambas acusaciones deban comparecer bajo una misma defensa letrada y representación procesal” y argumenta que la causa que «puede justificar esta unificación de postulación y defensa técnica no es otra que la total coincidencia entre las acciones ejercidas, o dicho de otra manera en la existencia de una coincidencia de intereses, lo que siempre será más fácil verificar cuando se trata del ejercicio por varias personas de acusaciones populares».

Pero el juez rechazó esta petición el 19 de octubre de 2022 y este mismo lunes la defensa de Oltra se permite incluso asegurar en su escrito que el anterior auto del juez «interpreta erróneamente» una sentencia del Tribunal Constitucional. El juez instructor también prolongó hace unos días la investigación otros seis meses por la imputación de otras dos personas del Gobierno valenciano.

Los abogados de Oltra también sostienen que las dos acusaciones particulares presentan «convergencia de intereses». Asimismo, la defensa de la ex vicepresidenta valenciana presenta como prueba una captura de Twitter en el que supuestamente una de las abogadas de la acusación popular sostendría que gracias a su acción habría puesto fin a las aspiraciones políticas de Oltra y señalan que «sería el caso de aquellas acciones populares prácticas con un dudoso interés, en el que realmente se está persiguiendo un interés particular sostenido en deseos de resentimiento, odio o venganza (…)». Cada uno de los 15 acusados en esta causa tiene su propia defensa y representación procesal.

Actualmente, Mónica Oltra está acusada de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos (encubrimiento) durante la gestión del caso de abusos cometidos por su ex marido sobre una menor. Por este caso, el entonces marido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión, aunque la sentencia fue recurrida hasta llegar al Tribunal Supremo, donde está pendiente de resolución todavía.