Muere en Calpe una niña de 20 días atropellada por un vehículo estacionado que se deslizó sin control

Una niña, de apenas 20 días, ha resultado muerta tras ser arrollada por un vehículo que se hallaba estacionado sin conductor en la parte superior de una vía con una pendiente muy pronunciada y que se deslizó sin control, cuesta abajo y hacia atrás, llegando a tomar una gran velocidad. La niña se hallaba en un carrito de bebé que llevaba la madre, una mujer de 37 años, quien a resultas del impacto se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital de Denia con pronóstico reservado. Los hechos se han producido a última hora de la tarde de este domingo, en una calle de una urbanización ubicada a las afueras del municipio alicantino de Calpe, en la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante.

El aviso fue recibido por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 19:40 horas de este domingo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y un Soporte Vital Básico (SVB), junto a un equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos atendieron a la bebé y a su madre por politraumatismos. Y, a continuación, fueron trasladadas hasta el hospital de la localidad de Denia, próxima a Calpe. Una vez en el centro hospitalario, nada se ha podido hacer por salvar la vida de la bebé. En tanto que la madre permanece ingresada con pronóstico reservado.

El edil de Seguridad del municipio de Calpe, Guillermo Sendra, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que la Policía Local intentando averiguar lo sucedido. una de las líneas sobre las que gravita la investigación es la de averiguar si el freno de mano del vehículo estaba puesto o si no estaba lo suficientemente activado y ha podido fallar.

El concejal ha manifestado también que lo sucedido ha supuesto «un drama» en Calpe. El Ayuntamiento tiene previsto declarar tres días de luto oficial y espera que la madre de la niña fallecida, ingresada en estado grave y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Denia evolucione favorablemente.