El Ministerio de Morant llevaba 7 acuerdos al consejo que se saltó para ser espectadora en las Cortes

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant, presentaba seis acuerdos al Consejo de Ministros de este martes. Así, se desprende en la relación de asuntos estructurados por ministerios que aparece en la página web de Moncloa. Diana Morant decidió asistir en calidad de espectadora al Pleno de las Cortes Valencianas. Ese pleno coincidía con el consejo de ministros. El Pleno de las Cortes Valencianas se iniciaba en Valencia a las 10:30 horas. Y ella asistió entre el público en calidad de secretaria general de los socialistas valencianos. Un cargo orgánico, pero no una responsabilidad institucional como sí lo es el Ministerio que ella dirige. El consejo de ministros arrancaba en Madrid, a las 09:30 horas, según consta en la agenda oficial de otros ministros que sí asistieron a esa reunión.

Las Cortes Valencianas celebran desde este martes el pleno de debate de Política General. En realidad, la jornada más importante de cara al espectador era, también, el martes. Se trataba de la fecha en que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, presentaba su programa e iniciativas para el nuevo curso político y debatía sobre la situación de este territorio con los portavoces de los otros grupos políticos.

Diana Morant asistió a ese pleno el martes con el Grupo Socialista en la Cámara. Pero, a diferencia de quienes le acompañaban, ella no es diputada autonómica. Por tanto, no participaba en el debate. Y su asistencia se limitaba a la de una espectadora más.

Nada extraño, a no ser porque coincidiendo con la presencia de Diana Morant en Valencia, casi a la misma hora, se celebraba en Madrid consejo de ministros. Y el Ministerio de Diana Morant presentaba a ese pleno nada menos que seis acuerdos. Entre ellos, el que establece carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el registro de Universidades, Centro y Títulos. O el que establece el carácter oficial de determinados títulos Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centro y Títulos. Y otros, relacionados con el CSIC y el CIEMAT.

De hecho, fue el propio Carlos Mazón quien afirmó en ese Pleno de las Cortes Valencianas que: «Diana Morant se ha fumado el Consejo de Ministros, que le pagamos todos los españoles, para venir aquí. Que digo yo que le pagamos de allí, y no de aquí».

El PP ya viene advirtiendo sobre las ausencias de Diana Morant de su ministerio desde este verano. Así, tal como ha publicado OKDIARIO, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ya advirtió este 12 de septiembre, en la cena de inicio del curso político del PP valenciano, en Benidorm, que: «O es ministra o es candidata, pero que no se lo paguen los españoles».