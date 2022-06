El meme que pone de los nervios a Oltra y arrasa en Valencia: «Intocable yo soy como aforada»

La pertinaz insistencia de Mónica Oltra (Compromís), la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas por no dimitir pese a estar al borde la imputación del Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana (TSJCV) en el caso que investiga si cargos y/o personal de su Consejería supuestamente ocultaron las denuncias de los abusos de su marido, entonces, a una menor tutelada supera cada día una esfera hasta haber alcanzado ya la categoría de meme o parodia en un vídeo viral de Meconios, que causa furor en Valencia y suma más de 40.000 visualizaciones en un solo día: «Intocable yo soy como aforada», dice, entre otras cosas la letra.

En noviembre de 2011, una canción, ‘Alfredo no te creo’ se convirtió en himno de los descontentos con el Gobierno socialista que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero. Casi 11 años después, una parodia sobre la evolución de aquella Mónica Oltra de la oposición a la que hoy rechaza dimitir en el centro de una tormenta política y judicial, lleva el mismo camino. Los autores son Los Meconios, a cuyo concierto en Madrid el pasado febrero asistió incluso la presidenta de aquella Comunidad Isabel Díaz Ayuso. Ahora, han parodiado ahora a ritmo de ‘Te felicito’ de Shakira a la vicepresidenta valenciana para hacer una feroz crítica política en primera persona.

En el vídeo, una figura que recuerda a los muñecos de algunos videojuegos y que se trae un aire con la Mónica Oltra de sus tiempos en la oposición baila al ritmo de la música toda la canción, donde se intercalan imágenes virtuales con las de vídeos y fotos de la vicepresidenta valenciana.

La letra es demoledora y con un estribillo punzante: «Porque te miento y lo sabes, dame tu voto y verás que pronto seremos catalanes y ocultaré atrocidades, las de mi ex ya lo sabes y nunca dimitiré». En la parodia, que dura menos de 2 minutos, y siempre en primera persona, se dice también en la letra: «Ahora, intocable yo soy como aforada. Encubro los abusos pero no pasa nada» e insiste de nuevo en su resistencia a dimitir: «qué bien se vive en el Gobierno. De aquí, no me sacan, te juro, ni con agua hirviendo».

Además, se recuerdan sus críticas a Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años, los escraches y hasta aparece el presidente valenciano Ximo Puig, que tampoco sale bien parado: «A Puig lo necesito pa seguir aquí». La parodia está dando la vuelta a la Comunidad Valenciana y a todo el territorio español y se está convirtiendo en un fenómeno viral.