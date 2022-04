La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha dicho esta misma tarde que no va a dimitir, porque ella entiende que no hay delito. Las manifestaciones de Oltra se han producido horas después de que se conociese que el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) su imputación.

La petición del juez al TSJCV de imputar a Oltra se inscribe dentro de la investigación que lleva a cabo para esclarecer si funcionarios y/o cargos de la Consejería de Oltra taparon la denuncia de una menor acerca de los abusos sexuales a que era sometida por el entonces marido de la consejera. Tanto Partido Popular, como Ciudadanos y Vox han reclamado hoy la dimisión de Oltra. Y han añadido que si ella decide no presentar su renuncia, que sea el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig quien la cese. Oltra ha vuelto a hacer mencion a que se trata de una denuncia de la extrema derecha y, respecto al PP ha dicho que están molestos molestos y piden su dimisión porque Compromís les desenmascaró, en referencia a los supuestos casos de corrupción de hace varios años.

Oltra entiende que no hay «ninguna razón» para que ella renuncie y que siempre ha mantenido que «la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales». Y ha insistido, también, en que ella no ha cometido ninguna ilegalidad. Ha negado que hubiera participado en el encubrimiento de los abusos a la menor por parte de su entonces marido y se ha reiterado también en que todo parte de una denuncia de la extrema derecha. Ha augurado además que no habrá ni siquiera la posibilidad de una posible sentencia en su contra en el futuro.

Oltra considera que quienes han declarado ante el juez han dejado claro que no ha habido ni órdenes ni instrucciones: «No hay un solo indicio de lo que no existe», ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press en Madrid esta misma tarde. Y ha agregado que no hay «ni delito ni indecencia» en su actuación. Para ella, la decisión del juez tiene una explicación: como no puede llamarla a declarar por ser aforada por su condición de diputada autonómica en las Cortes Valencianas, deriva el caso al TSJ, lo que según ella «es normal en un trabajo de investigación concienzudo y prolijo» y ha anunciado que «allí iré a explicar lo mismo que llevo explicando mucho tiempo, porque la verdad sólo tiene un camino».