Mazón: «Vox no ha priorizado la Comunidad Valenciana, su decisión ha sido unilateral y desde Madrid»

Contundente respuesta del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, tras la ruptura de Vox de los acuerdos autonómicos con el PP: «Vox no ha priorizado a la Comunidad Valenciana» en una decisión que, para Mazón, ha adoptado «de manera unilateral y desde Madrid». Mazón se ha manifestado así en su comparecencia de este viernes previa a la reunión del Gobierno valenciano que formalizará y oficializará los cambios del nuevo Ejecutivo.

Mazón se ha referido cariñosamente al ex vicepresidente Vicente Barrera, que hasta el último segundo estuvo intentando que Vox no rompiera el pacto en la Comunidad Valenciana, pero que finalmente asumió por disciplina la decisión de Abascal: «Con Vicente Barrera creo que he ganado un amigo. Me tiene para lo que quiera. Y yo, a él, también», ha manifestado Mazón.

Y ha asegurado también que a él no le cabe duda de que los diputados de Vox en las Cortes Valencianas «seguirán apoyando todas y cada una de las medidas» en las Cortes Valencianas. Un mensaje que guarda el reconocimiento al síndico de Vox en esa Cámara, José María Llanos, que este jueves, en plena tormenta de la ruptura, aseguró que la legislatura no corre peligro.

Mazón no ha querido entrar en la polémica surgida ya en el seno de Vox acerca de si la actual presidenta de las Cortes Valencianas Llanos Massó, de Vox, debería o no dimitir tras la ruptura del pacto de Gobierno valenciano: «Eso, le corresponde a Vox», ha sostenido.

También ha expresado que será Vox el que tendrá decidir si mantiene o no los pactos en tres de los cuatro mayores ayuntamientos de la Autonomía: los de Valencia, Castellón y Elche. Y ha afirmado, también de modo contundente, que el PP es un partido «con vocación de gobernar en solitario», porque ha recordado: «Somos el primer partido de la Comunidad Valenciana y de España». Acto seguido, ha lanzado una indirecta al mismísimo Santiago Abascal: «Cuando llegamos a acuerdos, cumplimos. Yo siempre he cumplido. Y el PP, también».

Mazón reestructura el Gobierno

Además, en menos de 12 horas Mazón ha liderado una reestructuración de su Ejecutivo en el primero y segundo escalón. Y la reestructuración ha comenzado por Presidencia. Esta área asumirá Deportes. Además, según ha explicado el presidente Valenciano, la hasta ahora vicepresidencia primera, responsabilidad de Vox, la de Vicente Barrera, queda eliminada. Con ello, Mazón ahonda en su intención de reducir grasa administrativa. El Gobierno valenciano reduce así las áreas de 10 a nueve, tres menos de la su predecesor el socialista Ximo Puig, que tenía 12 consejerías.

Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta segunda, será vicepresidenta única. Salomé Pradas deja Infraestructuras y pasa a ser la titular de Justicia. Su lugar en Infraestructuras lo ocupa Martínez Mus. Miguel Barrachina, que era el portavoz en las Cortes Valencianas, se convierte en consejero de Agricultura, Agua y Ganadería. La Consejería de Educación, que dirige el alicantino José Antonio Rovira, asume, además, Cultura.

Segundo escalón

Por lo que respecta al segundo escalón de Gobierno, la nueva secretaria autonómica será Elena Albalat. Un ex de Ciudadanos, Emilio Argüeso pasa a desempeñar la secretaría autonómica de Emergencias. Y Pilar Tébar, que acompaña a Mazón desde su etapa en la Diputación de Alicante, se convierte en secretaria autonómica de Cultura.

Los cambios en el Gobierno valenciano afectan también al Senado, porque el castellonense Vicente Tejedo se integra también en el segundo escalón. Un juez, José Luis Barona, es el nuevo secretario autonómico de Justicia.

Mazón ha sintetizado el año de Gobierno con Vox como de «avances y mejoras». Y ha recordado que en ese tiempo, el Gobierno de PP y Vox ha acabado con el Gobierno «más caro de la historia», el de Ximo Puig; que ha rebajado impuestos, convirtiéndose en la Comunidad con más desgravaciones en toda España; que ha aprobado la Ley de Libertad Educativa; ha reducido las listas de espera quirúrgicas y las de la dependencia. Y que ha atraído «miles de millones» en inversiones y puestos de trabajo, además de haber eliminado la tasa turística.