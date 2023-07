Mazón: «Vicente Barrera es una persona extraordinaria que entiende la cultura como un todo»

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón pone en valor la figura de quien será su vicepresidente primero en el Gobierno de la autonomía, el torero Vicente Barrera, incorporado al Ejecutivo por Vox, socio de gobierno de Mazón. De Vicente Barrera, poca gente conoce que su familia sólo le permitió dedicarse a la tauromaquia una vez concluyó la carrera de Derecho. Carlos Mazón, en su entrevista con OKDIARIO explica que: «Vicente Barrera entiende la cultura como un todo, la izquierda sólo por las subvenciones».

PREGUNTA.- ¿Qué les dice a los medios de izquierda que han hecho una campaña por el hecho de que usted va a tener un vicepresidente que es torero? Olvidan también que es abogado, licenciado en Derecho.

RESPUESTA.- Lo primero que voy a hacer es nombrar vicepresidente primero y conseller (consejero) de Cultura a Vicente Barrera, un gran amigo mío, al que además no le dejaron dedicarse a ser torero hasta que no acabó la carrera de Derecho. Es un profesional extraordinario y es una persona muy querida en la ciudad de Valencia, especialmente en la ciudad y en la provincia de Valencia. Yo estoy encantado con la vocación de libertad cultural. La cultura no es para unos cuantos, la cultura es para todos. Yo creo que esto es un gran mensaje que tenemos que hacer para nuestra promoción cultural y Vicente está convencido de ello. Yo estoy encantado. ¿Qué le digo yo a los medios de izquierdas que se han metido con Vicente Barrera? Pues lo de siempre, que no me importa demasiado, porque por sus hechos lo vais a conocer y por su alta capacidad para entender la cultura como un todo y no sólo como una partecita muy concreta, con subvenciones para unos concretos.

P.- ¿Se va a promover la tauromaquia en la Comunidad Valenciana? Aquí hay una gran tradición taurina.

R.- Ya estamos recuperando muchos de los municipios donde hemos pasado a gobernar los toros en la calle, los bous al carrer, nuestras tradiciones de siempre, con el respeto que fundamentalmente tiene que ser y con el sentido común, ya lo hemos estado haciendo. A mí me gustaría que más pronto que tarde en À Punt podamos volver a ver corridas de toros. Porque aquí hay una afición extraordinaria a los toros. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestras tradiciones y yo estoy encantado. Además, a mí me gustan mucho las plazas de toros, no solo para torear, sino para hacer los mítines más grandes de España.