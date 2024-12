Mazón reclama un plan estatal contra inundaciones y un fondo ante catástrofes naturales como la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha solicitado incluir como puntos fuera del orden de día de la Conferencia de Presidentes autonómicos de este viernes dos cuestiones íntimamente relacionadas con la DANA que ha asolado 75 municipios de la Comunidad Valenciana: un plan nacional de inundaciones, que responda a la preocupación de los 2,5 millones de españoles que viven en zonas inundables. Y la creación de un fondo de financiación para dar respuesta a catástrofes naturales «de cualquier tipo», como la DANA de Valencia.

Según ha explicado Carlos Mazón, ese plan nacional contra inundaciones debe medir «como mínimo» los 30 barrancos con «mayor preligosidad en toda España». Mazón ha recordado que «en este momento» hay 2,5 millones de personas que «pueden estar viviendo bajo riesgo de inundación. Algo, que según ha expresado «hay que abordarlo de manera urgente». Por lo que ha considerado «necesario» llevar a cabo ese plan.

Para ello, ha pedido que se hagan los proyectos y que las Comunidades puedan aportar en los próximos seis meses todos los barrancos, todas las presas y todos los encauzamientos «que hay que hacer». Y ha advertido que «si estuvieran hechos, se podrían haber evitado muchos males». Mazón ha definido esta propuesta «desde la Comunidad Valenciana para toda España» como una «obligación nacional».

También ha considerado que de manera «urgente» las Comunidades Autónomas deben abordar la creación de un fondo ante catástrofes naturales de cualquier tipo: «No puede ser que estemos aquí, interpretando reglamentos, que estemos con formularios, con burocracia, con conflictos de Administraciones y, mientras tanto, la gente esté sin recibir toda la ayuda de primera necesidad por parte del Gobierno que debería tener».

Mazón ha definido este fondo que él ha propuesto como «de solidaridad» ante cualquier catástrofe. Además, ha recordado que en Alemania ya se puso en marcha tras las ultimas catástrofes: «Puede ser una buena referencia», ha considerado al respecto.

Con ese fondo, el presidente valenciano ha considerado que «sin burocracia, sin espera, sin la lentitud de la Administración, las primeras reacciones, ayudas y trámites sean urgentes e inmediatos».

Mazón ha anunciado también que la propia Generalitat Valenciana pondrá «negro sobre blanco» esta iniciativa a fin de trasladarla las próximas semanas «a los compañeros» de las Comunidades Autónomas. Y «por supuesto» al Gobierno de España.

Finalmente, Mazón ha advertido que si esta iniciativa no se pone en marcha «habremos demostrado que no hemos aprendido nada. Y que no queremos evitar nada de todo lo que ha pasado de cara al futuro».