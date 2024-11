Mazón avisa que la Generalitat es la única administración que está pagando ayudas a afectados de la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes que la Administración autonómica ha resuelto ya 10.000 solicitudes de ayudas de primera necesidad para familias afectadas por la DANA, que suman un total de 60 millones de euros que han sido ingresados en sus cuentas.

Tras visitar en Utiel varios caminos rurales afectados por la DANA de hace justo un mes, el president ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que «solo hoy» han resuelto 6.385 ayudas nuevas destinadas a familias damnificadas.

Esa cifra, junto a las casi 4.000 solicitudes de ayudas resueltas en los últimos días, suman 10.000 ayudas a otras tantas familias, y 60 millones de euros abonados directamente en sus cuentas, «sin apenas burocracia», ha precisado. El president ha destacado que estos datos suponen que la Generalitat es «la primera administración que ya está efectuando los pagos para poder empezar a ver algo de camino, para poder empezar algo de recuperación directa».

Mazón ha afirmado este viernes que los valencianos afectados por la dana que reciban las ayudas del Gobierno central «van a tener que devolver cerca de los 900 millones de euros» en intereses. En el transcurso de una visita al municipio de Utiel, Mazón ha pedido al Gobierno más «y mejores» ayudas.

Ha recordado que las estimaciones iniciales realizadas por el Consell indican que se requerirán unos 31.000 millones de euros para reconstruir toda la zona afectada pero que, «hasta la fecha, el Gobierno ha respondido con 14.000, de los cuales casi la mitad son créditos a devolver con intereses».

El Gobierno presta pero con intereses

«Se han hecho las cuentas recientemente de que los intereses que van a tener que devolver los valencianos están cerca de los 900 millones de euros y yo, sinceramente, estoy muy convencido de que los afectados no se merecen tener que devolver esos intereses», ha agregado Mazón.

Por ello, ha «exigido, pedido, planteado», que «tiene todo el sentido común que esos 900 millones que se quiere cobrar a los valencianos se conviertan en ayudas directas». «A mí no me parece moral», ha agregado. «La Generalitat está planteándose también, para quien lo necesite, créditos pero sin intereses. Por lo tanto, no es que yo diga que no hay ayudas, lo que digo es que me parecen insuficientes y que me parece inmoral que esas ayudas sean con intereses», ha subrayado el president.

Por último, ha admitido Mazón que nunca es momento para estas discusiones políticas pero que él «trata de responder cuando se dice algo que no se ajusta a la realidad» porque lo que no le gusta «es que se establezcan bulos o que se consoliden falsas verdades con intencionalidad política que creo que no corresponde en estos momentos».

«Yo he sido uno de los que ha reconocido errores, que he hablado de autocrítica, pero no le he escuchado al presidente del Gobierno reconocer ningún error. No me importa, yo estaré encantado de reconocer uno nuevo si hace falta, pero esto clima político no ayuda en absoluto. Yo trato de poner de mi parte todos los días, y trataré de mejorar también por reconocimiento a las víctimas», ha agregado. Por otra parte, el president ha considerado que «hacen falta más efectivos para la urgencia» actual, que «es la de los garajes particulares».

«La Generalitat ha asumido la retirada inicial y secundaria de los coches en colaboración con la Diputación de Valencia. No hay precedentes en España de este esfuerzo. Además, se han recogido 250.000 toneladas de enseres en 15 días, cuando toda la ciudad de València genera 12.000 en un año», ha concluido.