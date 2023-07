Mazón: «Igualdad tendrá rango de vicepresidencia de la Generalitat y será presidida por una mujer»

Igualdad tendrá rango de vicepresidencia en el nuevo gobierno valenciano del popular Carlos Mazón. Y, además, estará dirigida por una mujer. Así, lo confirma a OKDIARIO el propio Carlos Mazón en la entrevista realizada en exclusiva por este diario. La revelación realizada por Carlos Mazón implica también que habrá una mujer que será vicepresidenta del Ejecutivo que él va a presidir.

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, en una amplia respuesta, habla también acerca de que el problema de la desigualdad no sólo alcanza el ámbito de la violencia de género, sino que existen otras muchas cuestiones, como la discapacidad o el problema que hace mención a las residencias de nuestros mayores. Y, también, en otro ámbito, que es el de las enfermedades raras. Además, se refiere a otro gravísimo problema, el de la tutela de menores en territorio valenciano.

P.- Usted va a tener Consejería de Igualdad.

R.- Sí, ayer lo anuncié (por el día de la investidura). Además, quiero decir que va a tener el rango de Vicepresidencia, la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat. Le puedo decir que va a ser una mujer y permítame que no le pueda avanzar todavía mucho más. Va a haber una mujer. Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, vicepresidenta de Igualdad, junto con otras competencias más. Me parece que también es importante. Es que no podemos negar que hay una lacra. No podemos negar que hay mucha desigualdad, no sólo en el campo de hombre-mujer. Aquí, en España, tenemos un problema gravísimo con la discapacidad. Tenemos un problema gravísimo con las enfermedades raras. Tenemos un problema gravísimo con las residencias de la tercera edad y aquí, en la Comunidad Valenciana, don Eduardo, tenemos un problema muy grave, que yo en estos momentos no sé qué alcance puede tener, como es el de la tutela de los menores y de las menores en la Comunidad Valenciana.