Mazón y Arrimadas sellan el frente común contra Puig y los Países Catalanes con el ‘abrazo de Alicante’. Consideran que el ‘procés’ a la valenciana va mucho más deprisa que el de Cataluña en 25 años.

La reunión entre el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante Carlos Mazón y la líder de Ciudadanos Inés arrimadas era esperada con expectación. Anunciada desde el pasado martes, tenía sobre la mesa varios temas candentes: la evolución de los pactos entre PP y Cs en la Comunidad Valenciana, la deriva catalanista de Puig, Compromís y Podemos y la posibilidad de formar listas conjuntas en territorio valenciano para que los votos no escapasen y frenar el catalanismo. Hubo respuestas para todo, incluso para no descartar las listas conjuntas en la Comunidad Valenciana PP-Ciudadanos y para hablar acerca de la posible derogación de la ley de amnistía.

Finalmente, la deriva nacionalista del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig se ha convertido hoy en cuestión central de la reunión. Mazón y Arrimadas han compartido su preocupación por este tema, fundamentada, en opinión de Arrimadas, en que en sólo seis años, socialistas, Compromís y Podemos ya ha hecho más cosas en este ‘procés a la valenciana acelerado’ como lo ha denominado Arrimadas, que en Cataluña los nacionalistas en 25 años. Comparten, también, que el tripartito valenciano está siguiendo el mismo camino que en Cataluña. De ahí, que ambas formaciones, PP y Ciudadanos, hayan decidido crear un frente común para combatir cuestiones como.la imposición lingüística o las subvenciones a determinadas entidades como por ejemplo, y se nombró expresamente, Plataforma per la Llengua.

Ese frente común ya se vislumbró ayer, en el Congreso de los Diputados, cuando PP y Ciudadanos se unieron para apoyar enmiendas que permitieran incrementar las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Valenciana. Ahora, el tema es otro: pretenden detener primero ese ‘procés a la valenciana’ y, después, borrarlo. Además, coinciden en políticas de bajada de impuestos y en una oposición frontal de la tasa turística.

Este frente común se fundamenta en el que a su vez Mazón, por el PP, y Julia Parra y Javier Gutiérrez (Ciudadanos) ha puesto en marcha en la Diputación de Alicante y el que Luis Barcala y Mari Carmen Sánchez ya desarrollan en el Ayuntamiento de la capital: lo denominan un ‘espacio de libertad’ y se basa en la aplicación de políticas liberales. Consideran, también, que Alicante es un muro de contención frente a políticas nacionalistas que sólo saben subir los impuestos, imponer con sectarismo dogmas identitarios y que hacen que la Comunidad Valenciana esté perdiendo oportunidades.

En ese frente común, cada uno de los dos partidos mantiene mantiene su perfil y personalidad, al menos hasta que Ximo Puig convoque las elecciones. A partir de ese momento, Arrimadas no confirmó pero tampoco descartó que PP y Ciudadanos acudan a las urnas con listas conjuntas. Sencillamente, en su respuesta, por dos veces a preguntas directas, recalcó que estamos en otro momento y que Ciudadanos es un partido con personalidad propia. Pero no lo negó, sólo que no es el momento: «Nadie está pensando en puestos en una lista electoral», dijo Arrimadas, para agregar poco después que «no puedo entrar en otras especulaciones que no están encima de la mesa». Por tanto, frente común sí. Pero las listas conjuntas tendrán que esperar, lo que no significa que se tengan por qué descartar.

Lo que sí dejó claro Arrimadas es que quiere un futuro conformado a solas con el Partido Popular: Fue preguntada acerca de si contemplaba que Vox también estuviera con PP y Ciudadanos en un futuro gobierno de la Comunidad Valenciana. Lo negó por omisión. Dijo que a ella le «encanta» el Gobierno de Andalucía, del que no forma parte Vox. La respuesta de Arrimadas también resultó, en este caso, reveladora, pues cargos de Ciudadanos en Andalucía sospechaban de un posible pacto en esa Comunidad con el PSOE, como ocurrió en Murcia.

Arrimadas fue también preguntada acerca de la posible derogación de ley de Amnistía. Y, ahí, sí resultó tan contundente como con el ‘procés a la valenciana’. Afirmo, que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez «es capaz de reventar la transición española con tal de mantenerse en Moncloa» y defendió que su generación (entre 40 y 45 años) no puede permitir que Sánchez dinamite el trabajo de padres y abuelos. «Sólo está pensando en mantenerse en Moncloa», dijo, por lo que todo lo que es «este revisionismo y este atentado contra la transición» va a encontrar a su partido enfrente.