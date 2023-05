Lo que le faltaba al PSOE: un Latin King detenido el 2 de mayo, en su lista de Valencia

Lo que le faltaba al PSOE. El número 20 de la lista socialista al Ayuntamiento de Valencia, Camilo Monsalve, fue detenido el pasado 2 de mayo por la Policía y es miembro de los Latin King. Según algunas fuentes, la detención se produjo por una supuesta agresión, mientras que otras sostienen que fue a causa de un robo. A pesar de que él mismo ha renunciado, su nombre estaba inicialmente en las papeletas que concurren a los comicios municipales, según han revelado a OKDIARIO fuentes próximas al caso. Las mismas fuentes han confirmado que detención se produjo el 2 de mayo.

Los hechos han saltado a la luz en las últimas horas. Si bien, según las fuentes citadas tanto la detención como la renuncia eran conocidas hace días por el propio PSOE valenciano. El PSOE gobierna en el Ayuntamiento de Valencia junto a Compromís. A estas horas, el escándalo en Valencia es enorme. Se da la circunstancia de que el secretario general de los socialistas en la Comunidad Valenciana es su actual candidato a presidir la Generalitat, Ximo Puig.

Este viernes, el vicesecretario del Programas del PP, Esteban González Pons, ha compartido una publicación en redes sociales en la que dice: «Un candidato del PSOE al Ayuntamiento de Valencia fue detenido por agresión hace unos días (PSOE no dijo nada), pertenece a los Latin Kings (PSOE no dijo nada), hace una semana renunció a ir en la lista (PSOE no dijo nada). Alucinante. Pero, pero… ¿Qué le pasa al sanchismo?».

Según ha publicado este viernes Las Provincias, Camilo Monsalve presentó su renuncia hace unos días tras ser denunciado y detenido por la Policía, porque su caso aún no esta resuelto. Este diario alude también a que la parte afectada sostiene que se trata de una denuncia presuntamente falsa. Y los hechos le fueron confirmados por el propio PSOE.

Esta previsto que a lo largo de la mañana de este viernes, la candidata socialista Sandra Gómez comparezca para ofrecer explicaciones de lo sucedido.