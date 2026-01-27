Llorca reitera al PSOE valenciano el no del Consell a la financiación pactada por Sánchez y Junqueras

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reiterado este martes al PSOE valenciano, representado por su portavoz en las Cortes Valencianas, José Muñoz, el rechazo al proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, y el independentista Oriol Junqueras. Frente a ello, Llorca ha dejado a Muñoz una puerta abierta al diálogo sobre la base de los 100 puntos que presentó en Moncloa al presidente del Gobierno. Y, como muestra de que esa mano tendida es franca ha ofrecido a los socialistas valencianos la posibilidad de regresar a la Mesa de las Cortes. A estos últimos, les ha ofrecido también la posibilidad de retomar el diálogo institucional en otra cuestión clave en la Autonomía, como es la renovación de los denominados organos estatutarios.

Si algo ha caracterizado a Juanfran Pérez Llorca en su trayectoria política ha sido su predisposición para alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas. De hecho, fue él quien propició el pacto que al inicio de la legislatura dio un asiento a Compromís en las Cortes Valencianas. Pero, también, es característica suya la clara determinación de seguir adelante con su tarea si esos acuerdos no se producen.

Este martes, Pérez Llorca se ha reunido, uno a uno, con los portavoces parlamentarios en las Cortes Valencianas de PSOE, Vox y PP. Compromís, por decisión propia, había decidido no asistir a esas reuniones. Y, de esos tres encuentros, el más esperado era con los socialistas.

En síntesis, lo que el presidente de la Generalitat Valenciana ha ofrecido al PSOE es una mano tendida para volver a la senda del diálogo institucional. Para ello, él tendrá dos gestos importantes. Uno, de incalculable valor para la cúpula socialista. El de reunirse Diana Morant. Un gesto que sitúa a Morant como interlocutora única y directa de los socialistas valencianos con el Palacio de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y otro, el de ofrecer a ese mismo PSOE valenciano el regreso a la Mesa de las Cortes Valencianas. Es decir, recuperar peso y opinión en el órgano de Gobierno de la Cámara.

En el caso de Diana Morant, Pérez Llorca quiere que ese diálogo permita a ambos avanzar en las 100 propuestas para la Comunidad Valenciana que en su día el propio Llorca presentó a Pedro Sánchez y de las que, hasta el día de hoy, se ha cumplido una: la de crear una comisión mixta para la reconstrucción tras la DANA.

Frente a ello, Pérez Llorca también ha dejado claro a los socialistas que la Generalitat Valenciana rechaza el modelo de financiación tal como está pactado por Sánchez y Junqueras. Los motivos de este rechazo son cinco: la financiación se pactó sólo con los independentistas catalanes, no reconoce la condonación de la deuda histórica valenciana fruto de la infrafinanciación, no contempla el fondo de nivelación autonómica, no incluye los 3.000 millones de deuda del Estado con la Generalitat por el 50% de la dependencia y tampoco incorpora los 1.000 millones que el Gobierno de Sánchez debe a la Autonomía por la atención de los desplazados en la sanidad valenciana. Por tanto, en esas condiciones, es inasumible.