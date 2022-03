Un total de 40 mujeres y niños han llegado a Valencia hace unas horas en el segundo autobús fletado por la fundación Juntos por la Vida. La finalidad es que esas personas puedan dejar atrás los desastres, el hambre y el miedo de la guerra en Ucrania y ayudarles a acceder, también, a una vida mejor en este tiempo tan duro para todos ellos.

Los nuevos refugiados se suman así a las 44 personas de 14 familias que se encuentran en Valencia desde la madrugada del pasado día 7, a donde llegaron en un primer autobús también fletado por la misma fundación. Todos los menores que han llegado están acompañados de sus tutores legales. Ningún mejor viaja solo, según han recalcado desde la citada fundación.

Inicialmente, fueron 52 las personas que emprendieron el viaje, pero 12 de ellas se han quedado por el camino con otras familias en Alemania, Francia y, ya en España, en Barcelona. En torno a la mitad no tienen vínculo con la fundación pero han podido subir al autobús como recurso para salir del país. «Todos estamos muy nerviosos porque hemos dejado todo en Ucrania…, y eso da mucho miedo», dice una de las jóvenes recién llegadas a Valencia, según informa la agencia Europa Press. que informa, además, de que entre los viajeros se encuentra también un anciano.

Juntos por la Vida escoge a las familias de acogida entre cientos que se han mostrado dispuestas en una selección no tan exhausta como la de los niños para los programas de verano, sino que se centra más en la capacidad económica y de espacio, ya que se necesitan habitaciones para 3 ó 4 personas. No en balde, Juntos por la Vida lleva desde 1994 realizando programas de acogimiento familiar procedentes inicialmente de Chernobyl y que, ahora, se ha ampliado a la zona de Donbass, también en Ucrania. «El gran problema no es traerlos, sino dónde los llevamos», ha dicho su vicepresidente Jesús Rodríguez, según la citada agencia. Ahora, están a ala espera de que se habilite, también, el centro de acogida de Alicante.

Juntos por la Vida tiene también el ofrecimiento de empresas y de algunos ayuntamientos, que se han mostrado dispuestos para pagar más autobuses. Además, tiene también a 7 de sus voluntarios en la frontera con Polonia, que clasifican a las familias para sacarlas del escenario de drama, dolor, hambre y muerte que existe actualmente en Ucrania.